鴻海首款繁體中文AI語言模型 轉型平台服務商、FoxBrain劍指自駕車

鴻海首款繁體中文AI大型語言模型（LLM）FoxBrain預計5月底將對外發表，鴻海人工智慧研究所所長栗永徽指出，這是台灣第一個具備推理能力的自主研發LLM，後續2.0的FoxBrain將具備多模態，運用於自駕車，由於鴻海將從製造服務公司進化為平台服務公司，FoxBrain也將是三大平台：電動車、智慧製造、智慧城市的基礎模型。

鴻海人工智慧研究所所長栗永徽14日出席思科舉辦的「台灣 AI 策略發展高峰會」，分享鴻海集團的AI佈局戰略。鴻海研究院（HHRI）3月剛宣布推出首款繁體中文AI大型語言模型（LLM）FoxBrain，栗永徽指出，鴻海已是硬體製造能力第一的業者，在此基礎上，鴻海希望在生成式AI時代成為AI平台打造者，並加速發展生態系，目前鎖定三大平台：電動車、智慧製造、智慧城市平台。

栗永徽指出，為打造三大生成式AI平台，並在其上開發眾多AI Agent（AI代理），鴻海就必須發展自有基礎模型，透過大量數據訓練，再其上可以發展翻譯、摘要、REG、視覺等各種模組，並組合成各種應用能力，為此鴻海花20個月開發出台灣第一套繁體中文且具推理能力的LLMFox Brain，預計5月底於Hugging Face社群發表並開源。

栗永徽指出，鴻海由於資料有限，故用AI訓練AI方式將台灣知識跟繁體中文的推理能力實現在FoxBrain中，可以做數據分析、程式代碼生成、決策輔助及文書協作，目前開發出70B的模型，下一步預計蒸餾出8B小模型，而下一代LLM將支援多模態100B，增強學習能力，同時，FoxBrain將放在自駕車中，透過理解駕駛行為，轉化為AI的可解釋性，應用於輔助駕駛應用場景，這是各國推動AI治理要求AI供應商必須提供AI可解釋性（透明揭露推理邏輯過程）的必要條件。

FoxBrain模型將整合到NVIDIA的NIM微服務框架中，讓NVIDIA平台上的開發者可以直接呼叫鴻海的大語言模型當作其AI服務的基礎模型。

栗永徽解釋，不直接拿國際大廠的LLM來用，有三大考量，第一是語言文化不對等，國際LLM對台灣用語理解有限，難以處理在地語彙、文化、法規，第二是資訊主權及資安風險考量，使用國外LLM就會有內部機密外洩風險，第三是可控性跟在地調適能力的掌握，LLM掌握在自己手裡才能針對自己需求客製化或做下一個版本的進化。

栗永徽表示，自主開發LLM的優點是具資料主權性，且培育尖端AI人才，並有機會做好資料治理，如何將台灣充沛的智慧製造know How做資料梳理統整，並保護企業核心技術，建立內部獨特資料庫，培育AI人才及環境，是開發LLM過程要努力的四大目標。