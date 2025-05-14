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駐巴西代表處 舉辦台灣創新產業商機說明會

中央社／ 聖保羅13日專電

巴西代表處與巴西謝吉貝科技園區（SergipeTEC）日前共同舉辦「台灣創新產業暨商機說明會」，強化雙邊高科技產業交流與合作。

駐巴西代表處與巴西東北部謝吉貝州科技園區及該州首府阿拉卡久（Aracaju）市政府經濟發展暨創新局合作，8日及9日舉辦2場「台灣創新產業暨商機說明會」，計有當地政要及100餘家來自當地紡織、醫療產品、物流、能源、碳權買賣等企業共襄盛舉。

阿拉卡久市創新局局長朱尼爾（Dilermando Júnior）在說明會上表示，與台灣等戰略性國家建立聯繫，是促進該市經濟發展、為企業做好國際競爭準備的有效途徑，建立國際合作夥伴關係惠及首府及該州經濟和技術發展。

科技園區總裁托瑞斯（João Anizio Torres）也強調，國際合作對該州科技環境成長重要，園區歷經轉型時期，加強與台灣這樣在科技創新領域具有指標地位國家合作交流，藉由知識和經驗交流拓寬視野，對園區內新創企業、研究發展產生積極影響。

駐巴西代表處經濟組副組長甘珮柔以「台灣創新產業商機」為題，分5個主軸介紹與台灣的商機，包括雙邊關係、台灣策略性產業、台灣紡織產業、StartupTerrace計畫，以及碳權市場的前景。

此外並介紹智慧城市、循環經濟等實際案例，強調台灣與謝吉貝州在創新與永續發展各領域的合作潛力。

聖保羅台貿中心主任施懿倫則以「與台灣供應商建立堅實夥伴關係」為題，說明台貿中心的功能與職掌、2025年國際專業展及B2B採購媒合機制等平台；另以「台灣永續發展」為題介紹城市交通、精密機械和可再生能源發展策略平台、優勢和成功案例供參。

2023年，謝吉貝州政府經濟科技發展廳與外貿協會簽署合作備忘錄（MOU），建構加強該州與台灣貿易及產業往來。

2024年，謝吉貝科技科學園區與資策會簽署MOU，雙方致力推動高科技產業交流與合作。

巴西代表處指出，在此背景下，此次說明會獲得當地政府及廠商高度重視，強化台灣對於加強雙邊關係與深化合作的承諾。

MOU 巴西

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