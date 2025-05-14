ETF 投資人落跑速度快過個股？4月定期定額戶數大消風

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

根據臺灣證券交易所統計熱門定期定額ETF，4月受到台股拉回衝擊，券商端定期定額ETF戶數普遍減少，且「消風」情況比個股更顯著，其中，定期定額戶數最多的元大台灣50（0050）減少12,640戶，降至343,896戶；第二名國泰永續高股息降至304,351戶，減少11,630戶；第三富邦台50降至261,106戶，減少24,964戶，前三名依序月減3.5%、3.6%、8.7%。

對照4月個股定期定額前三名，台積電111,184戶、兆豐金30,031戶、玉山金28,087戶，分別月減2,610戶、912戶、1,121戶，減幅2.3%、3%、3.99%。

個股 定期定額

延伸閱讀

美4月CPI創2021年2月來最低 緩解關稅推升通膨憂慮

4月房地合一稅年減16% 專家曝短期難創高峰

美中關稅戰暫休兵 台股一開盤回補4月跳空缺口漲幅1.6％

金控4月獲利九年同期低點 富邦前四月EPS 3.31元居冠

相關新聞

美中關稅稅率下調 瑞銀：AI韌性強、PC仍有隱憂

美中於12日達成貿易協議，雙方同意加徵關稅措施將暫緩執行90天，美國針對中國出口商品的加徵關稅自145%下調至30%，其...

台積電赴日設廠 外媒專訪李逸洋：雙方為重要夥伴

駐日代表李逸洋接受日媒專訪時表示，台日經濟合作邁入新局面，因台積電在熊本縣設廠，去年底開始量產，為日本地方社會帶來影響。...

台灣工程師愛去晶圓廠光宗耀祖？擷發科突圍捷克搶人才

IC設計服務業者擷發科（7796）董事長楊健盟表示，美國鼓勵冒險犯難的文化，厲害的學生往往選擇加入新創，台灣父母反而視小...

台積電核准4643億元資本預算 建置先進製程等產能

台積電董事會今天核准152億4770萬美元（約新台幣4643.68億元）資本預算，用以建置先進製程、先進封裝、成熟製程或...

輝達海外總部傳選址台灣 侯友宜力邀黃仁勳來新北

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將赴台參加2025年台北國際電腦展，外傳將宣布輝達海外總部台灣選址結果。新北市長侯友宜今...

索尼發表「Xperia 1 VII」 經典紫色機種強勢回歸

Sony於今日（5/13）正式發表年度旗艦智慧型手機Xperia 1 VII，並針對Xperia打造「Xperia In...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。