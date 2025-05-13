台積電董事會整理包

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）13日召開董事會，全球矚目，經濟日報為讀者整理台積電股東會重點，讓讀者一文掌握關鍵數字與趨勢。

第1季財報確認

台積電於13日正式核准2025年第1季財報，確認合併營收達新台幣8,392.5億元，稅後純益為3,615.6億元，每股盈餘13.94元，與先前法說會所揭示數據一致，顯示公司首季財務表現持穩且符合市場預期。

股利政策與除息安排

針對股東權益的回饋，台積電董事會決議通過2025年第1季每股現金股利5.00元。普通股的除息交易日訂於9月16日，股息基準日為9月22日，實際配息發放日則為10月9日。根據《公司法》第165條，股東名簿將自9月18日至22日停止過戶。值得一提的是，台積電在美國紐約證交所掛牌之ADR，其除息與配息基準日也同步訂於9月16日，與台灣市場一致。

資本預算再加碼

在長期擴產與技術布局方面，董事會核准新一波資本預算，總額約152.48億美元，用於建置先進製程產能、擴充先進封裝及特殊製程產線，並涵蓋廠房興建與廠務設施工程。這項決議與公司於法說會中揭示的全年資本支出區間380至420億美元相呼應，顯示公司將持續投入以維持技術領先與產能彈性。

集團資產整合

在集團內部資源調度與成熟製程布局方面，台積電董事會此次亦通過一項對內部結構優化具戰略意義的決議，核准出售部分機器設備予世界先進和恩智浦半導體合資的公司VSMC，預估總交易金額介於7,100萬至7,300萬美元之間。VSMC專注於較成熟節點的晶圓製造與服務，是台積電集團延伸代工業務、涵蓋更多製程領域的重要一環。

高階人事交接

人事方面，因現任稽核主管梁立凡先生將屆齡退休，董事會決議由現任會計主管翁銘莉女士接任稽核主管，自2025年8月16日起生效。同時，任命陳志和先生擔任新任會計主管，亦自同日起就任，確保高階財務管理職位無縫交接。

台積電 股東會 除息

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