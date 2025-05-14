美中大舉互降關稅 瑞銀唱旺AI供應鏈

美中大舉互降關稅，並達成協議暫緩關稅90天，瑞銀台灣區研究部主管艾藍迪（Randy Abrams）認為，對AI供應鏈相對更好，更不易受關稅影響，且優於預期的關稅結果，也將在一定程度上擴大科技股投資組合。不過，保守看待包括PC、面板、二線晶圓廠等產業。

美國和中國大陸12日達成協議，除相互大舉調降關稅稅率，加徵的關稅也暫緩90天執行。艾藍迪說，這消息有利市場情緒轉佳。

由於2024年大陸對美國出口額4,390億美元，主要科技產品超過1,300億美元，集中在智慧手機、PC、電視、遊戲主機和低端網路設備。因此關稅下調，加上其他緩和措施及豁免科技硬體和半導體產品，預期關稅對今年下半年消費者需求或宏觀經濟的直接影響將比預期小得多。

此外，大陸科技產品進口關稅已得到暫時豁免，因此艾藍迪預期這次關稅下調並無太大實質性影響。艾藍迪估計80%科技產品關稅已全部得到暫時豁免，除20%芬太尼關稅，這次協議對其無影響。

在20%關稅下，預期將放緩大陸PC出貨量，並加速向東南亞轉移，對筆電生產影響較小。

雖然關稅變化走向逐漸轉向正面，但關鍵波動因素包括半導體、科技行業232條款調查決議，艾藍迪預期仍會拖累消費者對科技產品需求。

艾藍迪保守看待受匯率不利影響、提前拉貨需求更高但利潤率較低的公司，包括 PC、面板、筆電ODM和二線晶圓廠，蘋果供應鏈也面臨波動因素，等待232條款調查。不過接下來由於Computex即將登場，預期將形成利多催化劑。