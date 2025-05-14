大摩：美中降關稅五產品受惠 鴻海、大立光等股價將有表現
摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「美中削減關稅影響」報告中指出，美中大舉互降關稅，有五大項產品最受惠，包括：智慧音箱、遊戲機、藍牙揚聲器、電視、無線耳機等；而對關稅相當敏感的消費科技產品更是利多，尤其是蘋果供應鏈。
大摩分析，消費科技產品最容易受到關稅不確定性影響，尤其是蘋果供應鏈。這次美中暫停關稅戰，可望在近期成為相關供應鏈的利多催化劑。在台系供應鏈中，大摩特別點名鴻海（2317）及大立光（3008）短期內股價有機會表現出色。至於關稅戰休兵是否緩解近期新台幣兌美元升值帶來的毛利率壓力，大摩將持續觀察。
大摩指出，在美國暫時降低關稅後，有五項產品最受惠，也就是在4月9日未獲豁免的電子消費產品。不過，這些產品的「對等關稅」稅率雖暫時降到10%，但由於還有「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）及301條款關稅，因此總關稅稅率並不相同。
在這五類產品中，以智慧音箱及遊戲機的總稅率30%最低，也就是IEEPA稅率20%加上對等關稅10%；其次是藍牙揚聲器及電視的37.5%，除了IEEPA及對等關稅外，再加上7.5%的301條款關稅。
無線耳機總關稅稅率55%最高，除了IEEPA及對等關稅外，再加上高達25%的301條款關稅。
至於先前已豁免對等關稅的電子產品項目，包括智慧手機（包括iPhone）、智慧手表、路由器、伺服器、其他網通產品、平板/筆電、迷你電腦、迷你電腦主機、鍵盤等。
這些產品對等關稅已經是零，但至少還要課徵IEEPA稅，所以總稅率至少為20%，其次是27.5%，最高則是45%，差別在於301條款關稅稅率不同。
在這些產品中，以智慧手機、平板/筆電、鍵盤等三項產品總稅率20%最低；其次是智慧手表、其他網通產品、迷你電腦等三項產品總稅率為27.5%，也就是IEEPA稅加上7.5%的301條款關稅；路由器、伺服器、迷你電腦主機等三項產品總稅率為45%，因為301條款關稅高達25%。
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