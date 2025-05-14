接受日媒專訪喊話民主國家 賴清德：打造半導體非紅鏈

賴清德總統近日接受日本經濟新聞專訪時強調，民主國家應攜手打造不含中國的「非紅供應鏈」，以反制中國不公平的貿易行為。針對美國總統川普的對等關稅政策，賴總統重申將從「零關稅」開始交涉，尋求簽署雙邊貿易協定的機會，還數度提及台灣在半導體生產上的優勢。

賴總統指出，台積電（2330）已承諾要去美國投資，產業鏈也會跟去，這些都是具體的行動，與關稅無關；若美對晶片或相關產業課徵關稅，反而不利台灣半導體、資通訊產業到美國投資。

這是賴總統上任後首次接受日媒專訪，時機上正是就職將滿一周年之際。日經專訪昨日以頭版頭，並橫跨內頁兩個全版，刊出共11篇相關報導。

總統府發布新聞稿表示，賴總統針對台日、台美、兩岸關係、半導體產業及國際經貿局勢等議題，回應媒體提問。

對晶片關稅，賴總統表示，台灣銷往美國的貨品中有兩大類，第一類是資通訊產品、第二類是電子零組件，占台灣銷往美國貨品的65.4%，台灣賣的，是美國未來要再工業化，以及成為AI世界中心，所需要的科技產品。希望藉由投資幫助美國再工業化及成為AI世界中心，同時讓台灣產業能升級、轉型。

針對台積電海外建廠，是否會削弱台灣作為掌握半導體製造關鍵節點的戰略地位，進而降低其他國家保護台灣的誘因？賴總統回應，台灣擁有半導體生產製造優勢，也很樂意跟世界民主國家共同合作。

台積電到日本、歐洲及美國投資，都是自然且正常的經貿投資行為。

賴總統強調，台灣產業的國家戰略計畫是「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，正提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。他解釋，如日本有材料、設備、技術，美國是IC設計、行銷，台灣是生產製造，荷蘭則長於設備，台灣藉由生產製造優勢，建立一條全球半導體「非紅供應鏈」，確保自由貿易持續運作，不受到低價傾銷的影響。

針對關稅戰議題，賴總統指出，美國對台灣加徵32%關稅，我方採取並不是對抗，而是透過談判來降低關稅。我方也同意要採購、投資、解決非關稅貿易障礙及洗產地的問題，以減少台美雙方的貿易逆差。