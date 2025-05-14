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台積電逾20億設備賣給世界 個股期夜盤首次暫停交易

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

台積電（2330）昨（13）日董事會通過，將出售部分機器設備給轉投資晶圓代工廠世界先進（5347），交易金額估約7,100萬美元至7,300萬美元（約新台幣21.8億元至22.4億元），世界先進將藉由這些設備衝刺新加坡廠12吋技術，用來建置130奈米至40奈米產能。

這筆交易被視為台積電內部資源整合與製造布局的重要的調整，備受市場關注。

由於交易金額達重大訊息公布標準，台積電、世界先進昨天晚間並舉行重大訊息說明會，說明相關交易細節，台積電個股期夜盤也因此暫停交易，是台積電有個股期交易以來首度停牌。

世界先進表示，旗下子公司VSMC董事會決議指出，向台積電購置了一批機器設備，用以建置130奈米至40奈米製程的12吋晶圓產能。

世界先進指出，這項交易是購置通用設備，金額會介於7,100萬美元至7,300萬美元之間，實際交易金額以雙方合約為準，將用以生產混合訊號、電源管理IC與類比IC等產品，以支援汽車電子、消費性電子、高效能運算及行動裝置等終端市場需求。

世界先進與恩智浦（NXP）合資12吋新加坡新廠VSMC，該公司提到，VSMC的首座晶圓廠預計2027年開始量產，2029年時此晶圓廠月產能預計達5.5萬片12吋晶圓，可創造約1,500個工作機會，同時將帶動上下游相關產業鏈發展。

世界先進董事長方略日前於法說會中表示，地緣政治對抗氣氛下，客戶對其新加坡廠產能興趣增加，該公司積極和潛在客戶溝通。

該公司同時繼續加速建置新加坡廠，與客戶合作也希望能有長期確保產能規畫。

世界先進今年資本支出維持600億至700億元，其中約90%將用於新加坡廠。

世界先進 台積電 晶圓廠

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