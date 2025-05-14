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台積電4,685億大投資 帶旺協力廠…漢唐、帆宣等營運添柴火
台積電（2330）昨（13）日董事會除了拉高季配息至每股5元外，也核准資本預算高達約152.477億美元（約新台幣4,685億元），同受關注。業界看好，隨著台積電持續擴大投資，將帶旺漢唐、帆宣、家登、弘塑等協力廠後市。計主管，同樣自8月16日起生效。
台積電表示，此次核准的資本預算，將用來投入廠房興建工程、建置先進製程、先進封裝產能等。
根據台積電公告，為因應基於市場需求預測及技術開發藍圖制定的長期產能規畫，該公司核准資本預算約152.477億美元，內容包括建置先進製程產能、建置先進封裝、成熟或特殊製程產能，還有投入廠房興建及廠務設施工程。
台積電今年資本支出預計介於380億至420億美元之間，其中約七成將用於先進製程技術，約10％至20％將用於特殊製程技術，另外約10％至20％將用於先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。
台積電日前在法說會中提及，較高水準的資本支出，與該公司未來數年較高的成長機會相關。台積電繼續投資以支持客戶成長，在2025年資本支出中，有一小部分與日前宣布有意增加1,000億美元拓展亞利桑那州產能的投資計畫相關。
台積電今年3月宣布加碼投資美國千億美元後，在美國總投資金額提高到1,650億美元，除了原先已規畫在亞利桑那州建置三座晶圓廠，將新增興建另外三座新晶圓廠、二座先進封裝廠，以及一座研發中心。未來在相關計畫建設完成後，該公司2奈米及更先進製程產能將有約30％來自亞利桑那州晶圓廠。
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