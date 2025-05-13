捶心肝！魏哲家4月加碼台積電 存股小資銳減2,610戶

台積電（2330）4月股價一度跌破800元，台積電董事長魏哲家逢低加碼台積電20張，被投資市場視為關鍵指標，但散戶卻被嚇得「倒退嚕」。根據證交所統計4月台股及ETF定期定額交易戶數，4月台積電定期定額投資戶降至111,184戶，較3月大減2,610戶，減少2.3%。

4月受對等關稅衝擊行情，投資人歷經「開盤即收盤」驚嚇，連帶對台股存股信心動搖，尤其是權王台積電4月9日股價失守800元關卡，最低下探780元，更讓投資人驚魂未定；依證交所統計的4月定期定額存股前20名個股，檔檔戶數均下降。不過，以台積電5月13日收盤價969元，相對最低點已經反彈24.2%，恐怕讓4月退場的投資人捶心肝。

4月投資人定期定額投資戶數由台積電以11萬1,184戶排名第一，第二至第五依序為兆豐金30,031戶、玉山金28,087戶、鴻海17,349戶、中信金16,440戶；第六至第十名則分別為第一金15,461戶、中華電14,961戶、合庫金13,865戶、富邦金13,080戶、台新金10,277戶。