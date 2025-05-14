台灣大拓展IDC 布局 斥資88億

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

AI趨勢帶起算力需求，為發展IDC布局，台灣大哥大（3045）昨（13）日宣布拓展IDC布局，子公司台灣固網斥資88億元，向美商威德新台灣分公司租用龜山IDC資料中心，租期十年，總負載電力容量為25MW（百萬瓦）。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸指出，企業對算力的需求不斷增長，台灣大全台有八座IDC（含二座千櫃級高規AI資料中心）支援高耗能的AI應用，除將現有機房升級AI資料中心（AIDC），更將攜手AIDC夥伴，針對算力進行策略合作，推動「算力即服務」。

台灣大日前宣布攜手群聯，以省下十倍成本的優勢，降低企業客戶進入AI門檻，推動AI應用普及。現在台灣大更以租用方式，擴大算力布局。

台灣大代子公司台灣固網公告，向美商威德新台灣分公司取得一筆使用權資產，機房租賃條件依約定的每千瓦租金單價計價，使用權資產金額共計88.14億元，向威德新台灣分公司租下桃園市龜山區IDC資料中心，將採月付租金，租期為2025年7月1日至2035年9月30日。

台灣大指出，為發展長期IDC業務銷售，強化資料中心服務市場布局與競爭力，與美商威德新簽訂桃園龜山IDC資料中心長期租賃合約，確保未來營運資源的穩定供應，並配合公司整體策略，逐步擴大高效能雲端及數據服務版圖。

電信業者積極拓展算力布局，台灣大擴大IDC算力布局，逼近市場龍頭中華電信。中華電信全台有超過15個IDC機房，子公司是方除既有兩個IDC機房，三年前投入35億元，打造20MW的AIDC聯雲智能資料中心。

AI IDC 台灣大哥大

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