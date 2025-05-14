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董事長張虔生長女…張淡堯 可望進日月光投控接班團隊
全球封測龍頭日月光投控規畫六月廿五日舉行股東會，原自然人董事、日月光投控董事長張虔生之子張能傑今年過世後，空出的董事席次提名張虔生長女張淡堯為候選人。若張淡堯順利經過補選程序出任日月光投控董事，將是她首次進入日月光投控決策核心，也被解讀為將列入接班團隊。
張能傑自二○一八年日月光與矽品合併成立日月光投控後，擔任日月光投控董事，被視為張虔生欽點的接班人。日月光投控二月十八日公告，張能傑原先擔任包括投控旗下日月光半導體、台灣福雷電子、環電、環旭電子等法人董事及董事職務，改派張淡堯出任。
張淡堯曾任日月光投控旗下日月光半導體監察人一職，這次獲提名為投控董事候選人，需經過股東會補選程序，若順利補選就任，將是張淡堯首次進入日月光投控決策核心。
張淡堯擁有哥倫比亞大學文學碩士學位，並在時尚設計、金融、藝術與文藝傳媒等領域累積豐富經驗。她創辦並擔任LUCKYRICE, LLC的執行長，該公司致力於推廣亞洲飲食文化。此外，她也是美國公共電視台ＰＢＳ節目「Lucky Chow」的主持人及製作人，這個節目曾獲艾美獎提名，專注於介紹亞洲飲食文化特色。
業界人士對張淡堯的行事風格，多以靈活且具有前瞻性作為評價，因為她能夠在不同文化與產業間穿梭自如，展現出卓越的跨界整合能力。
張虔生的長女張淡堯內定擔任日月光投控董事，次女張淡寧則擔任日月光文教基金會和日月光環保永續基金會董事，也是張虔生、張洪本兄弟家族投資房地產控股公司鼎固-ＫＹ法人董事代表。此外，張淡寧夫婿唐瑞文是日月光投控法人代表董事，也是日月光半導體副董事長及副執行長；唐瑞文從二○二三年九月以來，擔任日月光投控採購長，外界也看好唐瑞文是日月光投控未來接班團隊之一。
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