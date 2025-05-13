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濰視眼科插旗新竹 引領 AI 全智能「新」視野時代來臨

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
濰視眼科新竹院偕同濰視美學今（13）日舉行開幕剪綵典禮。記者李珣瑛／攝影
濰視眼科新竹院偕同濰視美學今（13）日舉行開幕剪綵典禮。記者李珣瑛／攝影

看準新竹高科技人才對改善視力的需求強勁，濰視眼科新竹院13日開幕，並宣布引進在台北、台中廣受好評、運用AI技術的SMART TransPRK 4.0近視雷射手術及SMART Vision老花近視雷射手術，除了安全、不掀瓣外，隨著AI技術的導入，達成「零接觸、零盲區、零時差」一次矯正近視、散光、老花。

濰視新竹院還獲頒SCHWIND原廠亞洲首張「SMART TransPRK原廠認證示範中心」證書，更同步導入濰視美學共同服務，兼顧民眾對於眼睛視力和醫美的需求「從視力到美麗」，風城AI全智能「新」視野時代來臨。

根據國際近視研究學會International Myopia Institute（IMI）數據統計，近視影響著全世界近30%的人口，而台灣近視人口平均每10人就有6人，比例竟遠高於全球。而根據另一份針對科技從業人員的研究調查顯示，科技業近視比例更是高達96%，其中有73%的民眾更因為戴眼鏡的不方便，曾考慮近視雷射解決方案，顯示高科技業族群對於解決近視困擾有強勁需求。

濰視眼科新竹院執行院長許承儒表示，SMART TransPRK4.0搭載高階角膜斷層掃描系統，較前一代解析度提升達13倍，能更精準零盲區解析角膜分層結構；AI技術結合全球超過20年的角膜檢測大數據，運算數據零時差直接串流至手術儀器，可降低人為操作風險，進一步強化手術的準確度與安全性，為患者提供更精準的手術方案設計。

此外，源於濰視眼科嚴謹、安全的眼周美容品牌濰視美學也同步進駐新竹，提供從視力到美麗一站式服務，要協助新竹地區消費者在成功脫鏡後，能輕鬆打造出美麗與自信。

濰視眼科新竹院偕同濰視美學13日舉行開幕典禮。記者李珣瑛／攝影
濰視眼科新竹院偕同濰視美學13日舉行開幕典禮。記者李珣瑛／攝影

視力 近視

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