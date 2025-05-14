三星S25 Edge預購戰開打 零元 vs. 高資費 哪種最划算？

三星超薄新機S25 Edge將於5月30日開賣，電信三雄中華電信（2412）、台灣大（3045）、遠傳（4904）昨（13）日宣布即日起展開預購，搭配高資費方案，零元就可把新機帶回家。

中華電信表示，即日起至5月29日17時止，開放網路門市限量預購S25 Edge新機，5月27日起即可優先領機，並提供同業中最多購機方案，搭配「精采5G購機」優惠方案，月繳999元以上，搭配「舊機換新機」舊機回收價加碼折3,000元、VIP最高折5,000元，至中華電信網路門市完成預購，獨家享有原廠限量早鳥禮「容量免費升級至512G」，等同於現賺4,000元回饋。

台灣大推出搭配5G指定資費，即可以專案價零元帶走S25 Edge，VIP續約購機最高折5,000元；另搭配指定專案，即加贈全球最佳AI解惑引擎Perplexity Pro一年免費使用、MyVideo和KKBOX前三個月、YouTube Premium前四個月免費，以及「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲服務三個月白金方案或一個月鈦金方案的免費遊玩體驗。

遠傳推出購買S25 Edge，獨家送全聯禮券4,000元，預購更推出舊換新機最高再折2,000元，限時加碼再抽星宇航空東京來回機票，遠傳再加碼手機保險、影音等加值優惠，還同享加購三星原廠智慧穿戴優惠。此外，申辦遠傳心5G月付1,399元指定方案，搭配S25 Edge，專案價最低只要9,990元起。