日月光董座長女跨界創業家 充滿人文氣息

即將進入日月光投控（3711）董事會的日月光董事長張虔生長女張淡堯是一位跨界創業家與文化推廣者，擁有美國哥倫比亞大學文學碩士學位，並在時尚設計、金融、藝術與文藝傳媒等領域累積豐富經驗，隨著充滿人文氣息的張淡堯加入董事會，業界期盼她為日月光投控增添更多新氣象。

張淡堯創辦並擔任LUCKYRICE, LLC的執行長，該公司致力於推廣亞洲飲食文化。此外，她也是美國公共電視台PBS節目《Lucky Chow》的主持人及製作人，該節目曾獲艾美獎提名，專注於介紹亞洲飲食文化特色。

張淡堯並曾帶領《Lucky Chow》攝影團隊，前往法鼓山雲來別苑的大寮（廚房），探索台灣寺院的飲食與文化，瞭解信仰與食物間的關聯。外界認為，張淡堯展現出高度的創新力與文化敏感度等性格，且她擅長將東方文化元素與西方媒體語境融合，透過節目內容深入介紹亞洲，展現台灣美食文化的多樣性與深度。

業界認為，張淡堯是一位能將傳統文化以現代方式呈現的創新者，她的工作不僅提升亞洲文化的國際能見度，也促進文化交流與理解，領導風格被視為開放包容，能激發團隊創意與熱情。