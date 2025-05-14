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關稅效應 華碩在美訂價調漲

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

華碩（2357）昨（13）日表示，先前因應美國對等關稅，「已與通路夥伴建立彈性價格調整機制」，間接證實調漲產品價格迎戰關稅導致成本增加問題，並已在美國市場策略性備貨三至六個月存貨。

至於近期新台幣強升，華碩預期確實會對短期業內損益形成壓力，但長期影響不大。

華碩內部統計，美國市場占集團整體營收比重不超過15%。

面對川普政府關稅，華碩啟動多元策略因應，華碩共同執行長胡書賓表示，去年第4季即開始部署相關因應措施，於美國市場啟動策略性備貨，針對包括筆電與主機板等主要產品均提前備貨。

美國 華碩 關稅

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