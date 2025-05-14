日月光董座長女 張淡堯獲提名為董事候選人 入列接班梯隊
日月光投（3711）控將於6月25日舉行股東會，原董事、日月光投控董事長張虔生之子張能傑辭世後，空出一席董事將補選，依據公司最新公告，提名張虔生長女張淡堯為董事候選人。外界預期，若張淡堯順利進入董事會，將是她首次進入日月光投控決策核心，入列接班梯隊。
日月光投控是全球半導體封測龍頭，張虔生向來行事作風低調，外界對於張家所知甚少，其獨子張能傑畢業於美國衛斯理大學心理系，曾經擔任張虔生的特助，2009年躋身集團決策核心並出任董事，隔年升任日月光中國區總經理。
2018年日月光與矽品合併成立日月光投控後，張能傑就擔任日月光投控董事，接班日月光態勢明確，被視為張虔生欽點的接班人。
不料，去年張能傑逝世後，不僅留下龐大家族企業空缺，也打亂日月光接班布局。
日月光投控在2月18日公告，張能傑原先擔任包括投控旗下日月光半導體、台灣福雷電子、環電、環旭電子等法人董事及董事職務，改派張淡堯出任，外界預期，張淡堯是日月光新接班梯隊的重要成員。
張淡堯曾擔任日月光投控旗下日月光半導體監察人，這次獲提名為投控董事候選人，需經過6月25日股東會補選程序，若順利補選就任，將是張淡堯首次進入日月光投控決策核心。
外界對張淡堯的行事風格，多以靈活且具有前瞻性作為評價，因為她能在不同文化與產業間穿梭自如，展現出卓越的跨界整合能力。
除了張淡堯之外，張虔生的次女張淡寧現階段擔任日月光文教基金會和日月光環保永續基金會董事，也是張虔生、張洪本兄弟家族投資房地產控股公司鼎固-KY法人董事代表。
張淡寧夫婿唐瑞文目前擔任日月光投控法人董事代表，也是日月光半導體副董事長及副執行長；唐瑞文自2023年9月以來，擔任日月光投控採購長，外界也看好唐瑞文是日月光投控未來接班團隊之一。
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