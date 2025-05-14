華碩拉升市占率 非常有信心

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

華碩（2357）上季大賺逾1.7個股本，本季出貨持續喊衝，共同執行長胡書賓昨（13）日預估，本季PC業務營收可望季增25%至30%，零組件及伺服器業務則季增10%，AI伺服器也會成長。在電競與AI PC出貨持續勁揚帶動下，華碩對2025年出貨量及市占率成長具高度信心，目標超越產業均值。

談到伺服器業務，胡書賓表示，AI伺服器GB200產品首季處於轉換期，放量時間落在3月底到第2季；華碩伺服器業務首季營收比重接近雙位數百分比，本季持續提升，估計2025年伺服器業務要占整體營收15%。

此外，針對伺服器生產基地，華碩目前主要是在台灣及美國製造，其中，美國工廠主要供應當地客戶，至於其他亞太或歐洲市場需求，則以台灣基地出貨因應。

伺服器 營收 華碩

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