華碩Q1獲利衝高…勁揚6.8倍 增長趨勢會持續到本季度

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
華碩13日公布首季財報，受惠PC提前拉貨效應、AI伺服器出貨大增，以及印度呆帳回沖，單季品牌稅後純益衝上127.91億元，創新高，較前一季暴增6.8倍。（路透）
華碩13日公布首季財報，受惠PC提前拉貨效應、AI伺服器出貨大增，以及印度呆帳回沖，單季品牌稅後純益衝上127.91億元，創新高，較前一季暴增6.8倍。（路透）

華碩（2357）昨（13）日公布首季財報，受惠PC提前拉貨效應、AI伺服器出貨大增，以及印度呆帳回沖，單季品牌稅後純益衝上127.91億元，創新高，較前一季暴增6.8倍，也比去年同期勁揚135%，每股純益17.2元，優於預期。

華碩昨天舉行法說會，公布首季品牌營收1,351.88億元，季減4%，年增18%；毛利率15.5%，季減0.5個百分點，年增0.6個百分點；營益率8.5%，季增7.8個百分點，年增4.4個百分點。華碩昨天股價漲5元、收608元。

華碩財務長吳長榮指出，首季表現優於預期，主要受惠於PC出貨量成長，加上AI伺服器同步增長。同時，由於電競新平台導入，帶動板卡類產品成長，預計後續加入電競筆電後，增長趨勢會持續到本季度，持續助益提升利潤。

另一方面，華碩去年第4季因印度伺服器客戶延遲支付款項，當季提列53.51億元呆帳，今年首季順利收回該筆帳款，同步挹注財報表現。

華碩指出，今年首季地區營收比重為：亞太47%、美洲22%、泛歐31%，至於去年第4季美洲比重為25%，華碩美洲營收組成包含美國、加拿大、墨西哥及南美洲，若單以美國來看，依季節性不同，營收比重會略有浮動。

就首季華碩產品營收比重來看，開放系統事業群占44%、系統事業群（零組件及伺服器）為53%，AIOT事業群則為3%。

華碩首季系統事業群營收年增10%至15%，出貨增幅亦然，優於產業整體均值。

華碩共同執行長胡書賓分析，商用PC表現亮眼，營收年增三至四成，主要來自亞太、北美及歐洲市場需求擴大。

開放平台事業群方面，胡書賓指出，今年首季營收年增20%至25%，板卡出貨量持續增長，其中，新世代的輝達RTX50系列顯卡占華碩整體顯卡出貨比率已超過五成，伺服器業務呈現雙位數年增長，預計後續會持續放量；顯示器營收則年增四到五成。

AIOT事業群首季營收年增10%至15%，主要來自迷你電腦NUC產品線穩定放量，隨著邊緣AI趨勢明確，華碩規劃下半年推出超小型AI電腦ASUS Ascent GX10 。

營收 華碩

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