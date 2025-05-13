美中關稅稅率下調 瑞銀：AI韌性強、PC仍有隱憂

美中於12日達成貿易協議，雙方同意加徵關稅措施將暫緩執行90天，美國針對中國出口商品的加徵關稅自145%下調至30%，其中包括20%的芬太尼關稅與解放日基準10%；中國則將對美出口商品的關稅自125%降至10%。目前設定的2025年前既有關稅條款仍維持有效。

瑞銀投資銀行台灣研究主管艾藍迪（Randy Abrams）表示，這讓AI供應鏈處境相對更好，更不易受關稅影響，不過也更保守地看待受匯率不利影響、提前拉貨需求更高、利潤率較低的公司，包括 PC/顯示器無晶圓廠、面板、筆記型電腦ODM和二線晶圓廠。

瑞銀指出，2024年中國對美出口總額為4390億美元，其中超過1300億美元為科技產品，包括智慧手機、個人電腦（PC）、電視、遊戲主機及低階網通設備。除稅率下調外，雙方亦同意緩衝性措施，包括對等關稅暫緩執行90天，以及科技硬體與半導體產品暫時豁免，直至美方完成232條款調查，並提出進一步建議。

至於中國科技產品進口關稅，瑞銀指出，已有約80%的產品獲暫時豁免，本次協議對現況影響不大。唯獨仍保留的20%芬太尼關稅，仍可能拖累中國PC出貨表現，加速產能向東南亞轉移；不過，對於74%產能位於中國的筆電組裝廠而言，實質衝擊仍屬有限。

儘管短期關稅趨勢偏向正面，瑞銀提醒市場須留意潛在波動風險，包括美方針對半導體與科技終端產品的232條款調查。若最終課徵25%關稅（美國原產部分除外），仍可能抑制消費者需求，導致目前豁免條件下的基準情境出現轉變。此外，對等關稅的延長與否，仍須視後續談判進展而定。

針對台灣科技供應鏈，瑞銀認為AI相關供應鏈相對具韌性，受關稅影響程度較小，而本次關稅協議優於市場預期，也有助擴大科技股投資組合。不過，瑞銀仍對部分公司持保守態度，尤其是匯率敏感度高、提前拉貨需求強、獲利率偏低者，例如PC與顯示器無晶圓廠、面板業者、筆電代工廠（ODM）及二線晶圓代工廠。此外，蘋果供應鏈廠商也須關注232條款結果帶來的潛在波動。

瑞銀指出，後續觀察重點包括下周的Computex展會與即將登場的瑞銀亞洲投資論壇，屆時將揭示AI硬體部署在未來幾個月的進展與產業動向。