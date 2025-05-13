台灣工程師愛去晶圓廠光宗耀祖？擷發科突圍捷克搶人才

IC設計服務業者擷發科（7796）董事長楊健盟表示，美國鼓勵冒險犯難的文化，厲害的學生往往選擇加入新創，台灣父母反而視小孩能進台積電（2330）、聯發科（2454）上班是「光宗耀祖」，是台灣教育應省思之處；擷發除台灣招兵買馬，2024年也響應國科會邀請宣布前進捷克「先進晶片設計研究中心」招研發人才，今年預估招募10~20人，2027年人數有機會翻倍挑戰80人。

擷發科技是ASIC設計服務商，擷發十分重視軟體研發服務，目前員工人數近100人，約6～7成是研發人員，軟硬體工程師各半，為擴張人才招募，2024年也宣布跟隨國科會旗下國家實驗研究院號召，前進捷克「先進晶片設計研究中心」（ACDRC），預估將在當地招募10~20人團隊，楊健盟透露，2026年當地人才數目標翻倍達20~40人，2027年再翻倍，推算將達40~80人。

對於在台灣招募研發人才，小型晶片設計公司往往面臨巨型半導體企業強力競爭，對此曾在大學教書的擷發技術長吳展良表示，類比IC設計人才訓練往往要2~3年時間，但學生畢業時，許多人不願投入IC設計，因為父母希望他去晶圓代工廠「光宗耀祖」，這是教書時倍感挫折的部分。

吳展良表示，目前擷發的對策除積極跟大學產學合作，也建立一套完整的新人訓練SOP，「很卓越的學生都被很卓越的公司給卓越走了！」他幽默的表示，因此擷發不怕用新人，也不在意學校成績，但面談時，很在意這些新人的學習歷程，包括專題論文主題內容，以及在學期間參與專案或有什麼成果？

楊健盟曾在矽谷工作，他表示，在美國頂尖學府畢業生都希望加入新創公司，只有15~20名以後學校學生或亞裔學生會想去Google或META，這是因為美國文化鼓勵冒險犯難，故父母也很鼓勵新鮮人要去嘗試，但台灣剛好相反，亞洲頂尖學生會以去大型科技公司為榮，這是台灣教育一大隱憂，美國家庭父母會認為一畢業就到大公司很快會面臨成長飽和，沒辦法測試自己能耐極限。

而對於IC設計業者也搶入ASIC設計業務，對擷發是否更感競爭？對此楊健盟表示， IC 設計公司轉型要做 Design Service 會面臨很多失敗經驗，因為IC 設計公司跟 ASIC Design Service 本質上是很不相同的，舉例來說， IC 設 計專案進度延遲是日常 ， 有一次他還曾測試這個「文化」， 故意跟工作 partner 講他負責設計的部分已經即時完成，沒想到同事第一反應是： 那一定有 bug。

楊健盟指出，晶片公司因為是開發自己的產品，進度推遲就推遲，且功能若硬體功能沒設計好，可以靠軟體補救，但ASIC設計業則若簽約9個月完成，就不能推遲到10個月，功能約定10項也不可以只給9項，在商業基礎上兩者就有很大不同，IC設計公司跨入ASIC很容易發生工程師適應不良出走的問題。

跟其他同業不同處在於，擷發還提供更上游的EDA工具及顧問服務，讓沒有IC設計概念的客戶，可以快速進行前段架構設計並整合出可用方案，2024年更進入AI軟體服務，減少客戶因前段問題導致後段反覆運算的週期延誤，縮短客戶晶片設計開發流程20~40%。

副總王俊凱指出，Edge AI開發有許多痛點，包括客戶拿到ASIC晶片及SDK軟體，但還要做資料標註、訓練、量化、部署，工具可能不齊全，不同的硬體需要專屬優化，並遇到AI模型跟硬體不匹配的問題，同時特定硬體與SDK也可能使AI模型不能自由搬移，為解決客戶痛點，今年COMPUTEX將發表兩套服務：CAPS「跨平台 AI 軟體服務」與 CATS「客製化 ASIC 設計服務」，從晶片跨入系統整合。

跨入軟體服務有何優勢？擷發主管解釋，2024年就跟聯發科合作，協助將其晶片開發為系統交貨，他指出，此次COMPUTEX展也將展出以AI視覺應用為主的平台AIVO，整合資料集標記平台，部署了6個AI模型，可以偵測臉部或骨骼姿勢，支援ARM及RISC-V IoT平台，無程式碼的AI視覺環境讓客戶能用拖拉方式進行AI模型訓練及流程設計，此次展期也宣布與荷蘭新創Axelera AI成戰略伙伴，雙方以軟硬體合作，搶進安全監控及零售醫療等廣泛領域。