鴻騰精密：以高效能互連解決方案推進，博通共同封裝光學計畫

鴻騰精密科技今宣布，持續支持博通 (Broadcom) 的共封裝光學 (CPO) 計畫。FIT目前正在提供博通Tomahawk 5 (TH5) Bailly平台成功所需的關鍵硬體元件，包括先進的無焊接 LGA-to-LGA插座、遠端可插拔激光源 (以下簡稱PLS) I/O外殼，以及專用的連接器組件。

鴻騰指出，這些關鍵CPO元件已進入全面量產階段，專為新一代資料中心光學架構所需的高效能、可擴展性與整合需求而設計。FIT所提供的解決方案設計優異，不僅有助於系統無縫系統整合與更能簡化組裝流程，亦確保長期維護的便利性。

鴻騰表示，FIT的高效能、無焊接LGA對LGA插槽為整合博通交換 ASIC 至高密度的複雜系統提供簡化且穩固的設計方案。該創新設計無需傳統焊接程序，使組裝更快速、更具彈性，同時確保穩定的良率與可靠性。此類無焊接連接也有助於光學網路不斷演進過程中，確保資料中心部署的穩定性與可擴展性。

此外，FIT設計的 PLS I/O 外殼與連接器組件專為應對高速光學環境下的熱管理與機械挑戰而打造，對於博通推動雷射分離式交換架構的願景扮演關鍵角色。這些元件有助於大規模資料中心在電力效率、頻寬密度與效能擴展方面取得顯著提升。

「我們很榮幸能與FIT合作，共同推動TH5-Bailly CPO平台的發展，」博通光學系統事業部矽光子工程總監 Alvin Low 表示。「FIT 在精密互連與系統整合方面的專業能力，對於CPO技術在超大規模資料中心環境中實現擴展扮演重要角色。他們的創新元件是推進資料中心光學網路演進的核心。」

鴻騰表示，FIT的角色不僅止於目前階段，未來亦將參與開發下一代單通道200 Gbps的CPO平台元件。FIT憑藉其在插槽設計、光學 I/O及機構系統方面的深厚專業，與博通共同致力於因應 AI 與高效能運算（HPC）工作負載快速增長的挑戰。

FIT業務發展資深總監Alex An表示，「我們很期待與博通擴大合作，共同推動下一代 200G CPO解決方案的發展，雙方將致力於打造具備可靠性、能源效率與前瞻設計的尖端互連解決方案，支撐可擴展的AI基礎設施。」