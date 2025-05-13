鴻海旗下鴻騰 以高效能互連解決方案推進博通 CPO 計畫

鴻海（2317）旗下鴻騰精密科技（FIT），作為全球精密互連解決方案的領導者，欣然宣布其持續支持博通 （Broadcom）的共封裝光學（CPO）計畫。

FIT目前正在提供博通 Tomahawk 5 (TH5) Bailly 平台成功所需的關鍵硬體元件，包括先進的無焊接 LGA-to-LGA 插座、遠端可插拔激光源（以下簡稱PLS）I/O 外殼，以及專用的連接器組件。

這些關鍵 CPO 元件已進入全面量產階段，專為新一代資料中心光學架構所需的高效能、可擴展性與整合需求而設計。FIT 所提供的解決方案設計優異，不僅有助於無縫系統整合與簡化組裝流程，亦確保長期維護的便利性。

FIT 的高效能、無焊接 LGA 對 LGA 插槽為整合博通交換 ASIC 至高密度的複雜系統提供簡化且穩固的設計方案。該創新設計無需傳統焊接程序，使組裝更快速、更具彈性，同時確保穩定的良率與可靠性。此類無焊接連接也有助於光學網路不斷演進過程中，確保資料中心部署的穩定性與可擴展性。

此外，FIT 所設計的 PLS I/O 外殼與連接器組件專為應對高速光學環境下的熱管理與機械挑戰而打造，對於博通推動雷射分離式交換架構的願景扮演關鍵角色。這些元件有助於大規模資料中心在電力效率、頻寬密度與效能擴展方面取得顯著提升。

「我們很榮幸能與 FIT 合作，共同推動 TH5-Bailly CPO 平台的發展。」博通光學系統事業部矽光子工程總監 Alvin Low 表示，「FIT 在精密互連與系統整合方面的專業能力，對於 CPO 技術在超大規模資料中心環境中實現擴展扮演重要角色。他們的創新元件是推進資料中心光學網路演進的核心。」

FIT 的角色不僅止於目前階段，未來亦將參與開發下一代單通道 200 Gbps 的 CPO 平台元件。FIT 憑藉其在插槽設計、光學 I/O 及機構系統方面的深厚專業，與博通共同致力於因應 AI 與高效能運算（HPC）工作負載快速增長的挑戰。

「我們很期待與博通擴大合作，共同推動下一代 200G CPO 解決方案的發展。」FIT 業務發展資深總監 Alex An 表示，「雙方將致力於打造具備可靠性、能源效率與前瞻設計的尖端互連解決方案，支撐可擴展的 AI 基礎設施。」

作為持續合作的一部分，FIT 將於 2025 年 Computex 展示 LGA 插槽與 I/O 模組的樣品，為具資格的平台開發者提供參考，協助打造下一代 AI 驅動的資料中心基礎架構。