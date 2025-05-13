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台灣大超大手筆拓展IDC布局 斥資88億元租用龜山資料中心
AI趨勢帶起算力需求，為發展IDC銷售布局，台灣大哥大（3045）13日宣布大手筆拓展IDC布局，子公司台灣固網斥資88億元，向美商威德新台灣分公司租用龜山IDC資料中心，租期為期十年，強化於資料中心服務市場之布局與競爭力。
台灣大哥大公告，代子公司台灣固網公告向美商威德新台灣分公司取得一筆使用權資產，機房租賃條件依約定之每千瓦租金單價計價，使用權資產金額共計88.14億元，向美商威德新有限公司台灣分公司租下桃園市龜山區IDC資料中心，將採月付租金，租期為2025年7月1日至2035年9月30日。
台灣大指出，為發展長期IDC業務銷售布局，以強化於資料中心服務市場之布局與競爭力，擬與美商威德新簽訂桃園龜山IDC資料中心長期租賃合約，確保未來營運資源的穩定供應，並配合公司整體策略規劃，逐步擴大高效能雲端及數據服務版圖，支撐長期成長需求及客戶業務拓展。
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