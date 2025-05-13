微軟擴展新Copilot+ PC陣容 推出新筆電與平板
微軟 Surface 宣布擴展 Copilot+ PC 家族陣容，推出全新「Surface Laptop 13 吋」筆記型電腦與「Surface Pro 12 吋」變形平板電腦。這兩款全新裝置的推出，象徵 Surface 創新邁入新篇章，期讓更多用戶能以更實惠的價格，享有超薄、輕巧且功能強大的 Copilot+ PC 體驗。
高通技術公司資深副總裁暨運算及遊戲部門總經理 Kedar Kondap 表示，高通與微軟合作，將 Surface Laptop 與 Surface Pro 納入 Snapdragon Copilot+ PC 生態系。這兩款裝置均搭載 Snapdragon X Plus（8 核心）與 45 TOPS 的 NPU，提供更佳的效能、速度與電池續航表現，並支援多項專屬 AI 體驗，協助優化工作流程。
微軟表示，全新 13 吋的 Surface Laptop 是微軟迄今最輕薄的筆電機型，並透過 AI 賦能全面升級。新款 Surface Laptop 機身小於一般筆記型電腦，輕巧易攜，外觀採用電鍍鋁合金一體成型機身，共有霧灰藍、羅蘭紫與白金色三款配色。
新推出的 Surface Pro 延續經典的多功能 2 合 1 設計，結合筆電的強大性能與平板的便攜靈活性。內建可調整的支架與可拆卸鍵盤，輕鬆應對各種使用需求。Surface Slim 手寫筆現可磁吸固定於平板背面進行充電並安全收納，確保隨手可用。新款 Surface Pro 集打字、書寫與繪圖功能於一身。
新設計的「Surface Pro 12 吋鍵盤」，可將 Surface Pro 變身為一台筆記型電腦。新款鍵盤可輕鬆連接並平放於桌面，提供穩定且安靜的打字體驗。鍵盤兼具舒適手感與耐用性，並配備全尺寸背光按鍵組和可自訂的高精準觸控板，支援自適應觸控模式。此外，鍵盤可完全折疊至平板背面，方便手寫與繪圖，同時內建專用的 Copilot 鍵與鎖定鍵等。
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