快訊

林庭謙發聲明駁散布私密照 李芷霖經紀公司回應了

台積電大方配息！首季現金股利5元 創季配息以來新高

傳12日抵台昨卻等嘸人！黃仁勳今現身「這處」 與川普、沙國王儲會面

義隆應對美關稅不確定性 董事長：產能布局靈活、供應鏈優化是關鍵

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

筆電觸控IC龍頭義隆（2458）董事長葉儀晧13日表示，因應關稅與匯率等外在變數，義隆採靈活彈性應對，並持續優化全球產能布局。

義隆獲頒台北國際電腦展（COMPUTEX）官方獎項「Best Choice Award（BC Award）」五項大獎，葉儀晧出席領獎並受訪，釋出以上訊息。

葉儀晧指出，義隆的模組產品在大陸與越南皆有生產基地，雖然目前仍享有零關稅，但預期未來可能面臨美國更嚴格的關稅審查，涵蓋範圍可能從模組擴展至零組件，增加整體供應鏈的成本壓力。

他說，如果未來市場需求明顯變化，確有必要將生產基地移至其他區域，則需面對一系列挑戰，包括土地取得、設備搬遷與生產調整等，預計整體過渡期需三個月至半年。義隆現階段會先透過庫存策略應對潛在的產能調整，以確保生產穩定性。

就現階段來看，葉儀晧指出，客戶在選擇生產基地時，需考量整體成本，包括關稅、物流效率與供應鏈成熟度。雖然部分地區的關稅較低，但如果供應鏈效率不足，仍難以有效支撐全球市場需求。

也因此，即便部分客戶希望將產能轉移至關稅較低的地區，如越南和墨西哥，但由於大陸供應鏈成熟，成本優勢顯著，許多客戶仍選擇留在大陸生產，即便面臨潛在關稅壓力，整體成本仍具競爭力。

他強調，面對高度不確定的市場環境，義隆將持續與客戶緊密溝通，並靈活調整生產策略，優化全球產能布局，在國際市場競爭中保持穩定的供應能力，同時靈活應對外部環境變化，確保市場競爭力。

義隆 關稅

延伸閱讀

美與英、中關稅談判 專家觀察：地板價10%、天花板30%

中美將討論「芬太尼關稅」？陸外交部這樣說

美財長：美中達貿易協議 代表「戰略性」脫鉤有進展

貨架空蕩蕩之際…美中急降溫 川普「震撼與威懾」奏效

相關新聞

為哪樁？台積電晚間臨時召開重訊記者會

台積電（2330）13日晚間將於證交所召開重大訊息記者會，將由企業公共關係處主管高孟華採視訊會議方式說明，...

輝達海外總部傳選址台灣 侯友宜力邀黃仁勳來新北

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將赴台參加2025年台北國際電腦展，外傳將宣布輝達海外總部台灣選址結果。新北市長侯友宜今...

台積電核准4643億元資本預算 建置先進製程等產能

台積電董事會今天核准152億4770萬美元（約新台幣4643.68億元）資本預算，用以建置先進製程、先進封裝、成熟製程或...

索尼發表「Xperia 1 VII」 經典紫色機種強勢回歸

Sony於今日（5/13）正式發表年度旗艦智慧型手機Xperia 1 VII，並針對Xperia打造「Xperia In...

張虔生長女入接班團隊 首次候選日月光投控董事

全球封測龍頭日月光投控（3711）規劃6月25日舉行股東會，原自然人董事、日月光投控董事長張虔生之子張能傑逝世後，空出1...

思科公布2025資安準備度指數報告 台灣企業資安防護面臨巨大落差

思科今（13）日舉辦「Taiwan AI Ready Forum」，邀集產官學界人士參與，活動聚焦從AI（人工智慧）策略...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。