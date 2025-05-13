義隆應對美關稅不確定性 董事長：產能布局靈活、供應鏈優化是關鍵
筆電觸控IC龍頭義隆（2458）董事長葉儀晧13日表示，因應關稅與匯率等外在變數，義隆採靈活彈性應對，並持續優化全球產能布局。
義隆獲頒台北國際電腦展（COMPUTEX）官方獎項「Best Choice Award（BC Award）」五項大獎，葉儀晧出席領獎並受訪，釋出以上訊息。
葉儀晧指出，義隆的模組產品在大陸與越南皆有生產基地，雖然目前仍享有零關稅，但預期未來可能面臨美國更嚴格的關稅審查，涵蓋範圍可能從模組擴展至零組件，增加整體供應鏈的成本壓力。
他說，如果未來市場需求明顯變化，確有必要將生產基地移至其他區域，則需面對一系列挑戰，包括土地取得、設備搬遷與生產調整等，預計整體過渡期需三個月至半年。義隆現階段會先透過庫存策略應對潛在的產能調整，以確保生產穩定性。
就現階段來看，葉儀晧指出，客戶在選擇生產基地時，需考量整體成本，包括關稅、物流效率與供應鏈成熟度。雖然部分地區的關稅較低，但如果供應鏈效率不足，仍難以有效支撐全球市場需求。
也因此，即便部分客戶希望將產能轉移至關稅較低的地區，如越南和墨西哥，但由於大陸供應鏈成熟，成本優勢顯著，許多客戶仍選擇留在大陸生產，即便面臨潛在關稅壓力，整體成本仍具競爭力。
他強調，面對高度不確定的市場環境，義隆將持續與客戶緊密溝通，並靈活調整生產策略，優化全球產能布局，在國際市場競爭中保持穩定的供應能力，同時靈活應對外部環境變化，確保市場競爭力。
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