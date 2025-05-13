輝達海外總部傳選址台灣 侯友宜力邀黃仁勳來新北
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將赴台參加2025年台北國際電腦展，外傳將宣布輝達海外總部台灣選址結果。新北市長侯友宜今再度力邀輝達至新北設廠，輝達若選擇新北，不僅帶動新北AI產業，新北還有人口紅利支援，用雙手歡迎輝達。
侯友宜今說，歡迎輝達執行長黃仁勳再度回到台灣，新北市AI供應鏈有280幾家，擁有最多的供應鏈廠商，且新北市幅員遼闊，有很多的產業用地及工商行號，輝達如果選擇在新北，不但可以帶動新北的AI產業，更重要的新北的人口紅利也可以做適度的支援，還有人才也非常多，歡迎黃仁勳選擇新北作為AI的一個落腳地，用雙手熱情歡迎。
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