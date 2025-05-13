鈺創轉投資帝濶智慧 榮獲COMPUTEX Best Choice金獎

鈺創（5351）主力投資之新創 AI 智慧科技公司帝濶智慧科技（DeCloak Intelligences），以其創新研發的「DeCloakBrain AipA 機器人系統（Robotic System）」，榮獲 2025 COMPUTEX Best Choice Award 金獎，並將於 5 月 20 日於 COMPUTEX 開幕典禮中，接受頒獎表揚。

此次榮獲金獎的「DeCloakBrain AipA Robotic System」，展現了鈺創在 AI 終端應用領域的系統整合與創新實力。該系統搭載帝濶自研之全球首創可模組化部署之隱私 AI 平台 AipA，強調 AI 訓練及推論在去識別化下進行，符合國際隱私法規，並大幅降低部署風險與資料洩漏可能。系統可依應用情境開啟不同的專利隱私AI模組，實現智慧機器人與智慧醫療的雙軸應用。

鈺創表示，此次獲獎不僅肯定帝濶智慧於隱私 AI 技術的國際領先地位，也展現鈺創科技在 AI 智慧終端系統應用上的佈局成果。未來，雙方將持續攜手推動高隱私、高安全、高效能的 AI 解決方案，拓展全球智慧機器人與智慧醫療等多元應用場景。

AipA 平台結合帝濶自研的專利 AI 技術 DeCloakBrain，形成「隱私強化 AI 機器人大腦」，具備個資去識別化、自主情境感知、AI即時異常事件辨識與低功耗運算等特性，整合視覺語言模型（VLM）及環境物理感測資訊，從感知、規劃到執行，提供動態情境推理與描述，使機器人具備自主決策能力；可與現有機器人硬體模組進行整合，快速部署於巡邏、安防、照護等多場域。

此DeCloakBrain AipA機器人系統之領先應用案例為「隱私感知智慧機器狗」，可即時辨識黑名單/白名單身分、人物追蹤鎖定、定點巡邏、異常行為分析等情境行為，自動觸發警報與應變流程。該機器狗系統將於 COMPUTEX 2025 現場正式亮相，展現隱私AI與邊緣計算結合的最新突破，預料將是智慧工廠、醫療院所、社會安全巡檢等解決方案的核心。

獲得2025 COMPUTEX 至高榮譽‒Best Choice Award金獎之「DeCloakBrain AipA機器人系統（Robotic System）」將於今年COMPUTEX 展之鈺創科技展示攤位展出。