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鈺創轉投資帝濶智慧 榮獲COMPUTEX Best Choice金獎

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
鈺創科技投資之帝濶智慧科技以其創新研發的「DeCloakBrain AipA 機器人系統」榮獲 2025 COMPUTEX Best Choice Award 金獎。圖片提供／鈺創科技
鈺創科技投資之帝濶智慧科技以其創新研發的「DeCloakBrain AipA 機器人系統」榮獲 2025 COMPUTEX Best Choice Award 金獎。圖片提供／鈺創科技

鈺創（5351）主力投資之新創 AI 智慧科技公司帝濶智慧科技（DeCloak Intelligences），以其創新研發的「DeCloakBrain AipA 機器人系統（Robotic System）」，榮獲 2025 COMPUTEX Best Choice Award 金獎，並將於 5 月 20 日於 COMPUTEX 開幕典禮中，接受頒獎表揚。

此次榮獲金獎的「DeCloakBrain AipA Robotic System」，展現了鈺創在 AI 終端應用領域的系統整合與創新實力。該系統搭載帝濶自研之全球首創可模組化部署之隱私 AI 平台 AipA，強調 AI 訓練及推論在去識別化下進行，符合國際隱私法規，並大幅降低部署風險與資料洩漏可能。系統可依應用情境開啟不同的專利隱私AI模組，實現智慧機器人與智慧醫療的雙軸應用。

鈺創表示，此次獲獎不僅肯定帝濶智慧於隱私 AI 技術的國際領先地位，也展現鈺創科技在 AI 智慧終端系統應用上的佈局成果。未來，雙方將持續攜手推動高隱私、高安全、高效能的 AI 解決方案，拓展全球智慧機器人與智慧醫療等多元應用場景。

AipA 平台結合帝濶自研的專利 AI 技術 DeCloakBrain，形成「隱私強化 AI 機器人大腦」，具備個資去識別化、自主情境感知、AI即時異常事件辨識與低功耗運算等特性，整合視覺語言模型（VLM）及環境物理感測資訊，從感知、規劃到執行，提供動態情境推理與描述，使機器人具備自主決策能力；可與現有機器人硬體模組進行整合，快速部署於巡邏、安防、照護等多場域。

此DeCloakBrain AipA機器人系統之領先應用案例為「隱私感知智慧機器狗」，可即時辨識黑名單/白名單身分、人物追蹤鎖定、定點巡邏、異常行為分析等情境行為，自動觸發警報與應變流程。該機器狗系統將於 COMPUTEX 2025 現場正式亮相，展現隱私AI與邊緣計算結合的最新突破，預料將是智慧工廠、醫療院所、社會安全巡檢等解決方案的核心。

獲得2025 COMPUTEX 至高榮譽‒Best Choice Award金獎之「DeCloakBrain AipA機器人系統（Robotic System）」將於今年COMPUTEX 展之鈺創科技展示攤位展出。

AI 機器人 鈺創

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