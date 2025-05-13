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三星Galaxy S25 Edge電信三雄推預購 搭門號零元購機

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
Galaxy S25 Edge堅固鈦金屬機身厚度僅5.8mm，重量僅163公克。記者黃筱晴／攝影
Galaxy S25 Edge堅固鈦金屬機身厚度僅5.8mm，重量僅163公克。記者黃筱晴／攝影

三星超薄新機Galaxy S25 Edge，將於5月30日正式開賣，電信三雄宣布，13日起預購，同時宣布搭配資費方案，零元購機。

Samsung Galaxy S25旗艦系列搭載高通3奈米超高效能旗艦處理器，並整合互動搜尋、即時翻譯等Galaxy AI功能，極致輕薄鈦合金邊框設計厚度僅5.8mm，為最輕薄的Galaxy S系列機款，提供鈦輕銀、鈦輕黑和鈦輕藍三種顏色供選擇。

中華電（2412）今日宣布，12點起至5月29日17點止，開放網路門市限量預購Galaxy S25 Edge新機，5月27日起即可優先領機，讓星粉提前體驗新機魅力。

中華電信表示，是國內銷售Galaxy S25 Edge新機最多容量選擇的電信業者，包裝「精采5G購機」優惠方案，月繳999元以上，搭配「舊機換新機」舊機回收價加碼折3,000元、VIP最高折5,000元。

此外，中華電信指出，星粉於上述期間至中華電信網路門市完成預購Galaxy S25 Edge新機，獨家享有原廠限量早鳥禮「容量免費升級至512G」，等同於現賺4,000元回饋，以實惠購機優惠寵愛星粉最貼心。

台灣大（3045）宣布今日開放預購Samsung Galaxy S25 Edge，並於5月30日正式開賣，搭配5G指定資費，即可以專案價0元帶走，VIP續約購機最高折5,000元。

台灣大指出，搭配指定專案，即加贈全球最佳AI解惑引擎Perplexity Pro一年免費使用、MyVideo和KKBOX前3個月、YouTube Premium前4個月免費，以及「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲服務3個月白金方案或1個月鈦金方案的免費遊玩體驗。

遠傳（4904）表示，今起開放預購三星全新AI旗艦機Galaxy S25 Edge，遠傳表示，來遠傳購買Galaxy S25 Edge，獨家送全聯禮券4,000元，預購更推出舊換新機最高再折2,000元，限時加碼再抽星宇航空東京來回機票，遠傳再加碼手機保險、影音等加值優惠，還同享加購三星原廠智慧穿戴優惠。

此外，遠傳指出，申辦遠傳心5G月付1,399元指定方案，搭配Galaxy S25 Edge，專案價最低只要9,990元起，來遠傳買空機還可用超優惠價格99元加購Galaxy Buds3真無線藍牙耳機（市價4990元），買空機、辦門號都划算。

Edge 遠傳

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