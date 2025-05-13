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佳世達旗下八維智能 將亮相「企業用AI代理人建構平台」

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

迎接AI代理人大爆發趨勢，佳世達（2352）集團投資的八維智能將在COMPUTEX首度公開其自主開發的「企業用AI代理人建構平台」，乃深度整合事件驅動式架構（Event-Driven Architecture）的AI代理人平台，期協助企業客戶快速有效打造專屬的AI代理人，不僅具備易於開發及更新等優點，並可解決流量、可靠性等問題。

AI代理人是個能夠與使用者及環境互動、並自動執行特定任務的應用軟體，它是生成式AI在流程自動化領域的具體應用實踐，也是當下最熱門的AI發展方向。根據市調機構Global Information Inc.的報告，2024 年全球AI代理人市場規模將達到 54 億美元，預計 2025 年至 2030 年的複合年成長率為 45.8%。

八維智能創辦人暨董事長熊暉表示，AI代理人不僅是企業AI化的必經途徑，也將為實體AI機器人提供大腦的功能。八維智能歷時一年餘開發出來的AI代理人建構平台，目的是要提供一個既好用、又可靠的開發者工具，協助企業客戶打造其專屬的AI代理人。

長久以來，流程自動化就是開發AI代理人主要動機，而從2024年開始，人們對AI代理人有了嶄新的期待，這是由於現代的AI代理人得以借助大型語言模型的推理能力，使得一些原本難以實現的自動化任務，如今成為可能。

八維智能的AI代理人建構平台可簡化AI代理人的開發，讓使用企業毋須龐大的AI工程團隊即可無碼式（no-code）操作；即使是複雜的AI代理人工作流程，也能透過簡易的模組化圖形介面編輯、更新，並自動完成事件驅動式架構。為滿足應用場域常需要的人機協作模式，這個平台還提供一個基於語意理解的人機對話介面；例如在自動化生產線上，使用者可以對話方式調整工作流程，即時反應產線需求；此外還能結合生產線數據分析，讓AI代理人輔助決策更加有效可靠。

AI 佳世達

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