索尼發表「Xperia 1 VII」 經典紫色機種強勢回歸

Sony於今日（5/13）正式發表年度旗艦智慧型手機Xperia 1 VII，並針對Xperia打造「Xperia Intelligence」，透過獨家AI技術全面升級攝影、顯示與音效三大體驗，以貼近真實的高品質影音表現，為使用者打造更進化的隨身「真．感動」娛樂享受。今年適逢Xperia 登台17周年慶，搭配新機發表也特別打造自2025年5月14日至5月18日止期間限定開放的「Xperia House 真．感動體驗空間」，除了開放搶先體驗Xperia 1 VII 最新功能與人氣回歸的經典紫色機種，亦將規劃17周年系列活動邀請索粉一起同樂，解密最新Sony 黑科技也歡慶值得紀念的Xperia 里程碑。

Xperia 1 VII搭載升級版三鏡頭模組，涵蓋 16mm 超廣角、24mm廣角以及85-170mm潛望式光學望遠變焦鏡頭，全面滿足人像、動態或風景等拍攝需求；其中全新F.20超廣角鏡頭升級採用比前代大2.1倍的4,800畫素感光元件(拍照尺寸1,200萬畫素)，具備優異的低光源和近拍能力，提供更不受限的拍攝樂趣；今年更結合了Alpha相機技術和AI輔助功能，全新推出兩大重點錄影功能，包括可輕鬆鎖定移動中拍攝主角、隨手捕捉穩定的畫面的「AI錄影」；以及透過AI即時追蹤主體、可自動裁切畫面同步產出完整場景和主角特寫兩個影像檔案的「自動取景」功能，高效升級攝影實力，讓每位使用者都能輕鬆以專業級影像收藏所有值得回憶的感動時刻！

Xperia 1 VII配備6.5吋19.5:9比例螢幕與120Hz 可變更新率，整體亮度較前代再提升20%，並於機身正面之外另在背面新增了一個光源感應器，可更快速精準針對環境光線即時調整適合的亮度與色彩表現，再加上獨家AI調校，帶來媲美BRAVIA™顯示技術的生動視覺饗宴。音效方面導入WALKMAN®數位音樂播放器同級硬體元件，支援 Dolby Atmos® 音效、Hi-Res 音樂及LDAC™無損傳輸，並保留 3.5mm 耳機孔和更優化的前置立體聲雙喇叭，隨時都可享受彷彿親臨現場的聆聽感動。Xperia 1 VII 搭載高通Snapdragon® 8 Elite晶片，加上5000mAh 大容量電池並支援30W快充，2 天續航搭配4年電池壽命，搭配IP65/68旗艦防水防塵等級，成就影像創作、娛樂與日常使用兼備的全方位行動旗艦。

Sony Taiwan Mobile Communications總經理筒塩具隆 (Tomotaka Tsutsushio)表示：「今年是Xperia在台的第17周年，Xperia 1 VII作為年度旗艦之作，集結了Sony 旗下最先進的影音核心科技和獨家AI技術，讓智慧科技真正貼近日常，滿足使用者更升級的使用需求：輕鬆捕捉貼近真實的影像、享受生動不失真的畫面以及聆聽還原現場的音效表現， 接下來也期待繼續獲得消費者支持與肯定，創造亮眼銷售成績。」