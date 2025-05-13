微星斬獲佳績 榮獲COMPUTEX 2025多項大獎

全球電競與高效運算領導品牌微星（2377）於COMPUTEX 2025斬獲佳績，囊括金獎、科技永續特別獎及多項類別獎Best Choice Award肯定。此次獲獎產品涵蓋手持裝置、AI桌機、創作者筆電與迷你主機，不僅展現MSI持續拓展AI運算與人機互動創新實力，更彰顯其對精湛工藝與永續設計的深耕與承諾。

在全球進入AI智慧與綠能轉型關鍵時刻，MSI藉由產品創新全面回應市場需求，打造出集高性能與節能環保於一身的完整產品陣容。從搭載13吋AI觸控HMI的電競桌機，到採用PCR回收材料製造的迷你主機，每一項產品都代表著科技與環保並重、創新與永續共榮的企業精神。

微星科技行銷副總經理程惠正表示：「這些殊榮不僅是對我們產品設計與技術創新的肯定，更見證了MSI在推動AI運算、產品革新與永續實踐方面的不懈努力。未來，我們將持續以創新驅動，為產業及用戶創造更大價值，並引領科技邁向綠色永續的新時代。」

以北歐神話為靈感，Titan 18 HX 採用鈦金屬質感外殼與金屬蝕刻工藝，打造出每台皆獨一無二的3D立體龍紋。內部搭載最新第14代 Intel Core i9 處理器與輝達（NVIDIA）GeForce RTX 4090 顯示卡，搭配MSI獨家散熱模組與Cherry MX 機械式鍵盤，實現極致運算與沉浸式遊戲體驗。產品包裝更附贈龍魂專屬配件組（龍形鑰匙圈、滑鼠、滑鼠墊與彩盒），彰顯收藏價值。

Cubi NUC AI系列採用緊湊機身與PCR再生材料機殼，搭配環保紙漿包裝，具備EPEAT認證與節能軟體Power Meter，可估算碳排與用電成本。支援Thunderbolt 4與四螢幕輸出，搭載MSI Power Link可連動顯示器電源鍵啟動系統。內建Intel Core Ultra處理器、AI Boost NPU與雙2.5G LAN，為企業AI與邊緣運算提供高效、低碳的解決方案。

搭載最新Intel Core Ultra 7 第二代處理器與XeSS AI影像加速技術，Claw 8 AI+配備8吋Full HD+ 120Hz VRR電競螢幕、80Whr電池與酷冷風扇雙風口散熱模組，提供長效、安靜的遊戲與串流體驗。支援Thunderbolt 4、Wi-Fi 7、MicroSD與USB-C等豐富I/O，為行動玩家與雲端運算打造最佳平台。

為高階創作者與進階玩家打造，MEG VISION X AI 電競桌機搭載NVIDIA GeForce RTX 5090 顯示卡、Intel Core Ultra 9處理器285K、Gen 5 SSD與DDR5記憶體，以及Silent Storm Cooling AI 散熱技術。最大亮點為內建13吋直立式AI HMI觸控螢幕，並新增全新的EZ Mode讓玩家擁有更直覺且智慧的操作體驗。

攜手日本知名品牌岡田屋推出的 Prestige 13 AI+ 浮世繪特仕版，融合山中漆藝之美與尖端 AI 科技，以日本浮世繪經典《神奈川沖浪裡》為設計主題，完美詮釋傳統工藝與現代技術的交融。以超過400年歷史的山中漆器技法製作，此設計原常見於高級料理與花藝器皿，擁有細膩優雅與稀有性。如今，這份傳統工藝經由MSI科技延伸至筆電之中，展現對創新與美學的執著，為用戶帶來文化底蘊與行動效能兼備的全新選擇。