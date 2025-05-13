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精英將於COMPUTEX TAIPEI 2025 發表新世代AI賦能產品

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
精英電腦將於COMPUTEX TAIPEI 2025 發表新世代AI賦能產品。精英／提供
精英電腦將於COMPUTEX TAIPEI 2025 發表新世代AI賦能產品。精英／提供

精英電腦（2331）為全球知名主機板、迷你電腦、筆記型電腦領導品牌，將盛大參與 2025 年台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2025），全面展示旗下結合 AI 技術的創新產品陣容，涵蓋超輕薄筆電、商用筆電、Chromebook、商用主機板、LIVA 系列迷你電腦、先進伺服器解決方案，以及劃時代的 EliteSpace OBC 太空電腦。

在 2025 年台北國際電腦展上，精英電腦隆重發表全新一代AI筆記型電腦，專為當代商務專業人士與行動工作者量身打造。此系列涵蓋 14 吋主流機種 UP42AR、UP42KP 與 UP42PW，以及 15.3 吋UP52系列之旗艦機型，其中以高通平台的UP52PW為首發新品，全數搭載先進的NPU架構，提供卓越的本地 AI 運算效能，強化資料分析、多工處理與智慧工作流程整合。

UP42/UP52 系列筆電支援多平台處理器，包括 Intel Core Ultra Series 2、AMD Krackan Point 及 Snapdragon X Plus，滿足不同應用情境下對高效能與靈活配置的需求，無論是執行密集型運算任務或是進階AI應用程序，用戶都可以從強大、自訂的效能中受益。配備雙插槽 DDR5 記憶體及最高可達 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 儲存空間，即使面對高強度任務，也能提供順暢無礙的使用體驗與快速資料存取。

此系列筆電外型與性能兼具，採用超薄金屬機身設計，配備 FHD IPS 螢幕與 88% 窄邊框，呈現細膩且沉浸的視覺效果。提供高速穩定的網路連線，並支援 USB4 介面，實現最高 40Gbps 傳輸速度。加上企業級安全防護機制，進一步確保資料安全與使用可靠性。全系列皆符合 Copilot+ 應用標準，充分展現 AI 筆電的智能化發展趨勢。

UP42/UP52 系列筆電結合可擴展運算能力與長效電池續航力，讓專業用戶無論身處各種環境，皆能保持高效生產力並簡化工作流程。具備自適應 AI 技術，該系列筆電為面對快速演變的數位挑戰而生，為未來行動運算樹立全新標竿。

ECS隆重推出全新一代 LIVA Z 與 LIVA One 系列迷你電腦，搭載 Intel Core Ultra 及 AMD Ryzen AI 處理器，全面升級效能與連接能力。Z11 PLUS、Z10 PLUS、Z8 PLUS、Z6 PLUS 與 Z4 等機型支援最多四螢幕 4K 顯示、雙 SSD 配置、DDR5/DDR4 記憶體、雙有線網路與 USB4，為邊緣運算、智慧零售、數位看板與多媒體應用打造靈活解決方案。

同步亮相的 LIVA One 系列新機 SF110-Q870、SF110-B860 與 One PRO600，支援 Intel LGA1851 與 AMD AM5 平台，最高 96GB DDR5 記憶體與雙 M.2 儲存配置，並內建 vPro、DASH、TPM 2.0 等安全與遠端管理技術，全面滿足智慧辦公、教育環境與 AI 應用的高度需求。

精英電腦高效能GPU伺服器，針對不同規模與應用場景，提供從輕巧桌上型 AI系統，到支援多達 8張GPU卡的高密度4U與6U機型，滿足深度學習與大型資料運算需求。GPU 伺服器支援彈性部署、超高速連網與智慧系統管理，無論是 AI 開發、科學運算還是雲端資料處理，皆可協助企業與研究單位加速創新、突破瓶頸。

精英電腦正在進軍低軌道衛星開發，標誌著其航空技術組合的革命性擴展。該計劃的核心是 EliteSpace OBC 開發套件 – 一套專為立方體衛星任務、高級研究和學術專案設計的高性能、緊湊型機載電腦。這款多功能解決方案包括模擬套件、開發板和飛行模型，是精英電腦新興衛星平台的基石。值得注意的是，EliteSpace OBC 將於 2025 年第4季搭載國立成功大學的 Lilium3 CubeSat 首次進入太空運行軌道。

AI 筆電

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