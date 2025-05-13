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張虔生長女入接班團隊 首次候選日月光投控董事

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
日月光投控董事長張虔生長女張淡堯，目前擔任日月光半導體董事，也是LUCKYRICE, LLC創辦人及執行長。聯合報系資料照片／記者黃靖雯攝影
日月光投控董事長張虔生長女張淡堯，目前擔任日月光半導體董事，也是LUCKYRICE, LLC創辦人及執行長。聯合報系資料照片／記者黃靖雯攝影

全球封測龍頭日月光投控（3711）規劃6月25日舉行股東會，原自然人董事、日月光投控董事長張虔生之子張能傑逝世後，空出1席董事席次將補選。

日月光投控5月12日公告，提名張虔生長女、目前擔任日月光半導體董事的張淡堯為投控董事候選人。

若張淡堯順利經過補選程序出任日月光投控董事，將是她首次進入日月光投控決策核心，外界解讀張淡堯列入接班團隊。

張淡堯曾擔任日月光投控旗下日月光半導體監察人一職，這次獲提名為投控董事候選人，需經過6月25日投控股東會補選程序，若順利補選就任，將是張淡堯首次進入日月光投控決策核心。

根據資料，張淡堯（Danielle Chang）自美國哥倫比亞大學畢業取得文學碩士後，經歷橫跨時尚設計、金融、藝術、文藝傳媒等領域；張淡堯目前是LUCKYRICE, LLC創辦人及執行長，也是美國知名電視節目Lucky Chow主持人及製作人。

半導體 日月光 股東會

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