鴻海加入全球專利聯盟LOT Network 強化智慧財產保護

全球最大的科技製造平台服務公司－鴻海（2317）宣布正式加入 LOT Network（License on Transfer, LOT） ，全球性的專利授權平台與非營利社群，此組織致力於保護企業免於遭受專利主張實體（Patent Assertion Entities, PAEs）訴訟。鴻海此次加入 LOT Network，將成為重要夥伴之一，這個由超過 5,000 家企業所組成的強大網絡，美國前 20 大專利持有者中，有一半是組織會員，此外還有許多 S&P Global 100 和 Fortune 100 企業已加入。

「鴻海製造的電子產品，是全球許多產業的關鍵支柱。我們有責任主動保護客戶與創新生態系的安全，」鴻海中央智權總處處長林忠億博士表示。「加入 LOT Network 可確保我們的資源專注於產品創新，而非訴訟糾紛。我們也鼓勵更多產業領導者採取同樣積極的措施。」

LOT Network 執行長 Ken Seddon 表示：「鴻海在全球的影響力與龐大的專利資產，將直接惠及我們社群中的每一家成員企業。隨著歐洲統一專利法院（Europe’s Unitary Patent Court, UPC）的正式運作，以及全球各地 PAE 活動日益活躍，龍頭企業越來越需要關注全面的智慧財產策略。我們非常歡迎鴻海加入，並肯定他們在創新、領導與風險管理方面的承諾。」

在 EMS 領域，全球每十台電子設備中，就有四台有鴻海製造，產品涵蓋智慧型手機、電腦、 汽車電子、 雲端基礎設施、 醫療設備及再生能源系統等現代生活不可或缺的領域。鴻海同時擁有龐大的專利組合，涵蓋消費性電子、雲端運算、網路解決方案以及先進製造流程等領域，未來也將貢獻超過 55,000 件專利資產至 LOT Network 社群。

專利訴訟環境的最新變化，進一步突顯企業主動管理智慧財產的重要性。LOT Network的運作方式為： 若成員所擁有的專利日後轉移至 PAE， 其他所有成員將自動獲得該專利的授權，從而有效消除潛在訴訟風險。鴻海此次策略性加入 LOT Network，展現其面對全球智慧財產政策變動下，持續守護創新與降低風險的堅定承諾。