思科公布2025資安準備度指數報告 台灣企業資安防護面臨巨大落差

思科今（13）日舉辦「Taiwan AI Ready Forum」，邀集產官學界人士參與，活動聚焦從AI（人工智慧）策略制定到落地部署的關鍵環節，呼應企業對AI應用加速的迫切需求。思科也發表「思科2025資安準備度指數」調查報告，揭示只有4%台灣企業達到「成熟」資安水準，比2024年的8%數字下降，這意味高度聯網、AI發展均為資安帶來新的複雜性，網路安全防範程度仍然較低。

思科AI策略包含AI基礎設施、AI資安、數據AI原生產品與服務，這些策略不僅幫助企業應對快速變化的技術需求，也提供穩固的架構來應對AI與資安的挑戰。

思科台灣總經理林岳田表示，台灣企業對於AI技術落地應用充滿高度期待，不僅希望透過AI提升營運效率，更期望加速推動轉型與創新。然而，AI技術在帶來巨大機會的同時，也伴隨更複雜的資安挑戰。今年思科發布的最新調查也指出，台灣企業資安防護水準仍待加強，反映出企業在迎接AI新時代的過程中，仍需同步強化基礎韌性與整體防禦力，才能穩健掌握轉型機會。

根據思科最新公布的「2025資安準備度指數」顯示，在抵禦現今的網路資安威脅中，目前僅4%的台灣企業達到「成熟」水準，較去年8%的比率略有下降，顯示出台灣企業在應對日益嚴峻的資安威脅上仍顯不足。

AI技術的快速發展為資安防禦帶來革命性變化，同時也提升資安威脅的複雜性。報告指出，有92%的台灣企業在過去一年曾遭遇與AI相關的資安事件，但只有39%的受訪者認為其員工完全理解AI所帶來的威脅，僅35%的受訪者認為團隊能充分掌握惡意攻擊者如何利用AI發動複雜攻擊。這樣的認知落差，將企業置於極大的資安風險中，凸顯出現有防護機制的不足。

AI讓原本已嚴峻的資安形勢雪上加霜。過去一年內，68%的企業遭遇網路攻擊，而各種零散且複雜的資安工具架構，成為防禦上的絆腳石。

展望未來，受訪者認為對組織而言，惡意行為者、國家級駭客組織等外部威脅（70%），比內部威脅（30%）更值得注意，突顯簡化防禦策略以抵禦外部攻擊的迫切需求。

思科全球執行副總裁兼產品長Jeetu Patel 表示，隨著AI為企業帶來變革，業界正面臨排山倒海而來的新興風險，這些風險為基礎架構與防禦人員帶來更大的壓力。今年的調查，再度揭示資安準備度的驚人缺口、解決問題的警覺性不足。在AI新紀元的當下，企業現在必須重新思考其現有策略，否則在AI時代恐將失去競爭力。