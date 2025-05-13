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華安COMPUTEX首次參展 秀AI新藥研發成果

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

華安（6657）13日宣布首次參加「COMPUTEX 2025」展，並將於InnoVEX新創區展示AI新藥研發成果，呼應本次大會主題「AI NEXT」。總經理陳翰民表示，華安已建立起專屬的AI老藥新用（AI Drug repositioning）開發平台，目前已找到多個具有發展潛力的專案項目，今年將展開研究驗證並申請AI藥物相關的專利保護，進而打造全新的商業授權模式，引領公司進入新的成長階段。

InnoVEX堪稱全球指標性的新創媒合平台，也是台灣新創企業對接國際市場的重要大型展會之一。InnoVEX今年進入第十周年，預計將有超過24個國家與地區、30個以上主題館及450家科技及新創廠商共同參與，包括指標大廠NVIDIA（輝達）及其培育計畫下的新創企業等，展示各自的前瞻技術能量，有助促進跨國合作交流、激盪出不同的商業火花。

華安是唯一參展InnoVEX的台灣新藥開發業者，除展示開發中的候選新藥外，將首度公開其導入AI技術驅動老藥新用的進程，以及探索更多加速新適應症新藥開發的發展潛力。華安透過自建的知識庫持續訓練AI模型，支持大規模的深度學習，建構出的獨特AI老藥新用平台，不僅有助縮短藥物研發的探索及臨床試驗時間、提升藥物開發的效率、精準度及成功率，還能顯著降低公司的研發成本與營運風險，為華安創造更大的企業價值。

陳翰民指出，華安目前AI技術來源及建立的合作夥伴包括：AI晶片龍頭NVIDIA、SSD（固態硬碟）大廠群聯電子（8299）、工研院及陽明交通大學等。在今年COMPUTEX的InnoVEX新創區將展示採用NVIDIA旗下專為藥物開發量身設計的AI工具套件Clara、生成式AI雲端平台BioNeMo與H200平台等應用；透過群聯新推出的「aiDAPTIV+」服務方案支持更大規模的AI訓練模型；以及與陽明交大合作利用 Llama 3 AI模型，通過分析大量的生物數據和文獻，預測現有藥物新適應症的初步成果等，完整呈現華安在AI與新藥開發的全方位整合實力。

此外，為了建立自主的AI能力，華安除了籌組具有AI開發的專業團隊，更計劃建立地端的AI訓練模型，避免資料外洩、並強化公司的整體競爭力。

陳翰民進一步表示，華安目前的作法就是訓練AI系統去篩選美國FDA已核准上市的1,700多個小分子藥物，尋找這些化合物片段產生新適應症的可能性，一旦AI模型提出潛在的可能性，華安團隊就會進行細胞和動物實驗驗證，若驗證其有效，將會申請藥物的相關專利保護，並展開授權談判。憑藉此獨特的AI老藥新用平台，授權商模可依選題不同持續被複製，對公司來說是成本低且潛在效益極大的營運策略。

展望未來，陳翰民表示，由AI驅動的巨大產業浪潮，華安已是國內率先跨足老藥新用的領導廠商，目前在罕見疾病、傳染病等未滿足的醫療需求領域已有初步成效，未來也絕不缺席，不排除藉助策略合作進一步擴大AI布局，以加速新藥開發與上市進程，及早為公司帶來營收獲利。

AI NVIDIA 新藥開發

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