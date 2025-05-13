偉康攜華碩打造「零信任 PC」以 OETH 無認證強化企業資安

隨著數位轉型加速發展，企業對資安風險的關注日益提升，偉康（6865）與華碩策略合作，共同打造新世代零信任個人電腦（PC）。透過偉康科技OETH無密碼身分認證服務，華碩全系列商用筆電將更全面升級對企業客戶的服務，加強零信任安全防護，為政府機關、教育單位及各大企業客戶提供最高標準的資安零信任PC。

OETH 無密碼身分認證 提供最嚴謹的零信任安全機制

偉康OETH身分認證SaaS服務，採用國際FIDO 標準無密碼技術，符合數發部資安院政府零信任架構評選標準，並屢次獲台灣精品獎肯定，透過多因子認證（MFA）中最嚴謹FIDO核心技術，提供企業便捷且安全的無密碼登入體驗。

目前，偉康科技已協助金融業七成以上機構、包含主管機關導入零信任加強資安防護，符合金融領域對於資安的高規格要求。

華碩商用筆電進化 零信任 PC 強化企業資安

華碩長期深耕商用市場，為台灣商用電腦與 AI PC 市占率第一的品牌。隨著生成式AI的普及，企業應用AI技術可能面臨機敏資料外洩等風險，華碩推出商用AI PC相關產品不僅提供高效能運算能力及生物識別功能，也能搭載偉康的OETH無密碼零信任技術，確保企業在運用生成式AI的同時，輔以嚴謹的身分驗證與存取控制，降低資安風險。

華碩提供一站式軟硬體整合解決方案，透過「華碩商用小隊」，涵蓋售前、中、後完整服務體系，在最短時間內完成最佳資安部署，讓企業在數位轉型過程中無縫導入零信任機制，確保營運穩定性與安全性。

零信任PC引領未來趨勢 企業資安升級勢在必行

根據2024年CIO Insight市調報告，全產業中73.5%的企業有意願或已導入零信任架構，企業高層愈加關注IT與商業風險，政府與教育機構亦實施零信任策略，以防止駭客攻擊與資料外洩，便捷無密碼登入同時提升使用者體驗，落實資安政策。

華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔指出，據華碩商用團隊觀察，面對不斷演化的資安挑戰，「零信任架構」成政府與企業資安布局新核心。結合華碩商用電腦的優異資安設計與偉康無密碼身分認證技術，能帶來更高等級的安全防護層級，雙方也能藉此共同開拓全新市場領域，協助企業用戶安心迎接數位轉型時代。

偉康總經理陳怡良則強調，團隊致力於打造最完整的智慧資安與智能決策解決方案，此次與華碩合作，透過OETH 身分認證SaaS服務，讓企業在提升資安防護的同時，也能擁有最佳使用者體驗。「我們期待未來能與更多產業夥伴攜手，推動零信任架構的廣泛應用」。而偉康也將於5月20日至23日在台北南港展覽館一館四樓，COMPUTEX 2025台北國際電腦展展示最新零信任PC，歡迎前來TAIWAN SELECT台灣精品館（L2006）體驗AI時代最佳資安解方。