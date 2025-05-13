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輝達有望落腳新北林口？民代籲強化交通路網

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日為參加台北國際電腦展來台，輝達在台投資設廠將獎落哪個縣市再度引起討論。產業認為，輝達在台設點將有助於提升產業鏈上下游協調效率；民代認為，交通問題是最大挑戰。

新北市林口工二產業園區理事長葉家君表示，輝達與台灣供應鏈夥伴長期合作緊密，涵蓋晶圓代工、伺服器組裝、散熱模組及電源供應器等多項關鍵零組件，均高度依賴台灣優勢產業鏈。輝達於台灣設立據點，有助於提升供應鏈上下游的協調效率，進一步強化人工智慧科技產業的合作與發展。

此外，葉家君說，輝達持續擴大在台布局，除彰顯對台灣產業實力的高度肯定，也帶動全球關注，預期將吸引更多國際科技企業加速進駐，推動台灣朝向亞洲AI科技樞紐邁進。

新北市議員蔡淑君表示，林口地區民眾對輝達有機會進駐，有很大的期待，不論是現在在東森園區或是輝達，未來在地區的公車路網一定要綿密。

蔡淑君指出，去年議會質詢她也提到，要讓公車業者願意增加路線及班次，「條條大路通林口」，另外，更期待在林口區內用低底盤公車，讓民眾快速到達轉運站，搭乘捷運或是再轉乘其他路線，現在既有的公車路線照跑，但是要做時段性檢討。

市議員李宇翔認為，輝達有機會進駐是樂觀其成，林口智慧園區是以高科技及AI產業為主，輝達若能來設廠，不但帶動周邊產業鏈的公司來設廠，也提高就業機會，是大利多。

李宇翔表示，但現在林口交通問題很嚴峻，交流道正在施工改善，輕軌也還在評估中，尚未綜合規畫，市府在這塊要加把勁。另外，他剛上任時就跟市長侯友宜提出，要跟中央爭取可走高速公路的雙層巴士，未來產業進駐會增加運量，不然交通上會遇到更多困難。

有房產Youtuber點出輝達落腳林口機會高，新北市經發局說，今年3月侯市長曾和輝達高層碰面討論，彼此有不錯默契。圖／翻攝自網路
有房產Youtuber點出輝達落腳林口機會高，新北市經發局說，今年3月侯市長曾和輝達高層碰面討論，彼此有不錯默契。圖／翻攝自網路

公車 晶圓代工 輝達

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