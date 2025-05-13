台中土地買賣大減8635筆 賴正鎰：「這天」起是分水嶺

金龍海嘯果然厲害！根據台中市地政局統計，台中土地買賣交易2024年第2季與第3季合計交易3萬7,344筆，但2024年第4季與2025年第1季合計2萬8,709筆，交易量大減8,635筆。鄉林（5531）集團董事長賴正鎰13日指出，「央行去年9月20日祭出第七波限貸令，從那天起就是土地買賣冷熱的分水嶺」。

根據台中市地政局統計，央行去年9月20日起加大信用管制措施，房市急速冷卻，對比實施前後半年的土地交易總量情況，買賣面積縮減比例較大的前五個行政區，分別是豐原區、南屯區、潭子區、北區及清水區，其中豐原區減少八成以上；13期重劃區所在的南屯區也減少六成左右。

不過，鄰近中科的西屯區及14期重劃區的北屯區，土地買賣筆數雖有減少，但買賣土地總面積仍維持正成長。

賴正鎰指出，受央行去年9月的第七波限貸令後，國內房貸緊縮影響，各縣市的房屋跟土地買賣都緊縮，從那天起就是土地買賣冷熱的分水嶺。

土地成交件數大幅縮減之外，開發商購地面積也縮水，甚至還有中小型建商將手上土地拿出來盤給大建商推案，預估地價還會再跌。全台中市買賣總面積雖正成長，但應與中科擴廠土地買賣轉移大幅增加有關。

根據統計，豐原區去年4月至9月的半年，土地轉移1,521筆，總面積為66萬6,495.87平方公尺，但之後10至12月及今年1至3月的半年，土地轉移975筆，12萬9,091.29平方公尺，對比前後半年的買賣總面積少了80.6%，也就是僅剩兩成。

其次是買賣土地最多的南屯區，也從2,783筆減為1,472筆，總面積也從92萬2,503.29平方公尺減為35萬1,967.92平方公尺，對比前後半年的買賣總面積減少61.8%，也就是約剩下四成左右。

再看台中市建物買賣較熱的幾個行政區，像是南屯區、清水區、東區、潭子區，前後半年對照的建物買賣交易移轉件(棟)數，也分別減少了51%至69%。全台中市這半年來與前半年比較，雖然整體減少了20%，但在北屯區與梧棲區分別有14%與17.5%的成長，算是房屋買賣轉移棟數維持正成長的「唯二」行政區。

賴正鎰說，就他的瞭解，台中土地買賣確實冷清許多，只剩下一些品牌建商在購地，像是13期重劃區，已有地主願意讓利出售土地，甚至有一些中小型開發商及建商決定暫緩推案，並把手上土地拿出來盤給大型建商。

一些較大的開發商及外來建商，看好台中有中科擴廠及交通建設等大利多，今年持續在台中購地及推案，只是基地面積也不像以往動輒上千坪，甚至僅剩400到600坪之間。

近期台中房地產界討論度最高的，莫過於台積電（2330）中科二期園區擴建計畫總面積約90公頃，其中，可建廠面積約52.83公頃，將分成兩塊用地，一塊約50公頃未來將交給台積電建廠，另一塊保留地約2.88公頃。

關鍵地主興農（1712）高爾夫球場已於4月30日結束營業，預計6月底完成土地點交，隨著第3季可望同步啟動公共工程與建廠作業。在確定高雄擴增2奈米產能後，台積電中科二期改切入1.4奈米，且編定為晶圓第25廠，首座廠預計2027年底前完成風險性試產，將會帶入更多的中科就業人口。

賴正鎰說，中美關稅戰雖然讓台灣產業聞風色變，股市和房市也稍有波及，但有些中部產業像是健身器材、板金、電子代工產業，卻受惠於市場轉單效應。

而台積電2奈米以下最先進製程布局中科二期擴建工程，中科管理局近日已公告「土建工程第一期」預計今年上半年開工，中科產值與就業人口持續擴增，不僅帶動區域商機，產業外溢需求進一步帶動住宅市場，房價補漲空間備受期待。

鄉林不動產研究室表示，台中市政府正在推動七條捷運路線同步規劃進行，市長盧秀燕希望「七線齊發」，除自籌經費外，也向中央爭取補助預算、加速台中交通建設。