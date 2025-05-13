數發部用5大策略 協助企業發展AI

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「會透過行銷與資金，加上算力、人才與資料，協助台灣發展AI產業！」數發部長黃彥男13日出席「台灣AI策略發展高峰會」時表示，與國發會設有1百億AI新創基金，盼企業踴躍申請；科技報橘社長戴季全強調，如今AI發展有2大趨勢：工廠世界化與世界AI化，相關製造業值得留意。

在地化資料訓練AI

黃彥男在高峰會上致詞表示，AI是人類歷史以來最偉大的發明，近日考高中數學聯考還能考上台大醫科，包括圖形辨識、生成式AI，AI的設計創造能力已經超過人類，幾乎取代所有工作，不用AI一定會被淘汰，因此未來希望用算力、人才、資料、行銷與資金協助台灣發展AI產業。

他強調，尤其如今各國都要發展主權AI，全球的繁體中文資料較少，比較多是中國的資料，因此容易讓AI出現偏見，此外，很多在地化的資料包括法規、健康也要積極協助訓練演算法。黃彥男說，台灣很多AI新創企業，因此與國發會合作推動1百億新創基金，如今開放申請，盼企業踴躍參加。

強化AI基礎建設

科技報橘社長戴季全致詞指出，以前全球化是強調一個世界工廠、一個世界市場，但如今的趨勢是世界工廠變成世界工廠化，另外世界也在AI化，還有AI實體化，這會加速製造業世界化的趨勢，不過他認為企業尚未完全做好準備，例如近來有全球大車廠10幾萬員工中，僅有不到10人的AI安全員工。

思科台灣總經理林岳田則說，思科近來與輝達合作，發展乙太網路平台，還與輝達的晶片進行軟硬體結合，創造新的數據交換器，以強化企業的網路基礎建設。他強調，發展AI需要重要資料中心，若有統一管理算力、網路、數據中心的平台，能讓企業發展AI更有效率。

學會問AI問題

「我們可以協助AI基礎建設、AI資安、AI原生產品、數據與服務！」林岳田指出，思科的視訊軟體Webex如今內建AI語言翻譯，且AI基礎設施有自動偵錯、自我訓練改善的能力，協助企業用資料訓練時，減少被汙染的狀況。

谷歌前台灣董事總經理簡立峰也說，台灣要積極發展AI高階製造與服務業，避免重現日本失落20年。簡立峰說，AI確實增加大量工作效率，包括寫成是與美工等，若要用好AI、先從問好問題開始，他建議可用例子教AI、把問題先翻譯成英文，並請AI先改，讓AI批評其他AI建議，並給AI時間找資料、想一想、寫寫程式，進行深度研究。

【更多精采內容，詳見 】