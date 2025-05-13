商研院推出「打造AI生成式簡報」課程 兼具效率與深度

為迎接 AI 技術迅速崛起所帶來的數位轉型浪潮，商研院數位創新學院再推出「打造AI生成式簡報」課程，運用人工智慧技術協助企業及個人打造高效能的簡報製作，提升溝通效率，並強化市場競爭力。即日起開放報名，5月28日前報名可享優惠，兩人以上團報另有專屬折扣。

商研院表示，隨著生成式 AI 技術的突破，簡報製作不再是繁瑣的排版與文字編寫，而是透過 AI 協作迅速完成資料整理、視覺設計與重點呈現。然而，許多工作者在快速產出簡報的同時，卻發現內容流於表面、缺乏深度與實用性，甚至淪為「快速垃圾」。真正決定簡報成效的關鍵，不僅是速度，更是品質與價值，單純依賴 AI 自動生成，反而可能讓簡報失去焦點，無法精準傳遞訊息。

為了幫助職場人士正確運用 AI，商研院推出「打造 AI 生成式簡報」課程將從策略應用與內容優化的角度出發，教導學員如何善用 AI 工具輔助簡報製作，而非僅僅依賴自動產出。課程特別強調團隊協作與實戰演練，讓學員掌握實務操作技巧，確保簡報內容既有深度又能有效傳遞訊息，真正發揮 AI 的價值。

商研院指出，無論是企業管理者、行銷人員、簡報講師或專業顧問，都能從課程中獲得寶貴的 AI 應用技巧，全面提升簡報的效率與說服力。課程將於6月6日（周五）舉行，5月28日前報名可享優惠，兩人以上團報另有專屬折扣。欲了解詳情，請參考課程網址：https://reurl.cc/eG4bbW，或來電洽詢：(02) 7704-4975。