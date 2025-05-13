輝達海外總部選址 傳黃仁勳本週來台拍板定案
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳傳出本週來台，參加2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）相關活動，有望宣布輝達海外總部台灣選址結果，備受外界關注，包括台北市、新北市和桃園市都積極爭取落腳。
原本傳出黃仁勳12日晚間搭乘私人專機抵台，大批媒體自傍晚起在松山機場商務航空中心守候，不過最終等到的是黃仁勳妻子與子女，他本人未現身。外傳黃仁勳將於15日拜訪台積電，17日宴請供應商，相關行程皆未獲輝達證實。
黃仁勳今年1月在美國消費性電子展（CES）記者會表示，輝達台灣現有辦公室過小，正在尋覓合適地點，可能在今年COMPUTEX宣布一些事，讓黃仁勳5月訪台行程增添話題性。
最早傳出輝達有意將海外總部設在南港，曾勘查台電CR1修護處公辦都更案和台鐵調車場兩塊土地。其他被外界點名的熱門地點包括台北市花博園區、松山機場旁軍方土地，面積皆超過3公頃（約9075坪），符合輝達用地需求。
台電CR1公辦都更案由宏匯、愛山林組成的「山林匯集團」獲得最優申請人資格，該案完工後，台電分回產權獨立的商業大樓樓地板面積達3、4萬坪，且具備最高規格綠建築與智慧建築標章，應符合輝達需求。至於輝達是否在此設立亞洲總部，宏匯僅說無所悉。
南港除了鄰近輝達現有內湖辦公室之外，也是高鐵、台鐵、捷運和客運4大路網匯聚的中心，具備交通優勢，可快速串連內科、南軟甚至竹科，且南港展覽館經常舉辦國際會展，有助於拓展營運觸角。
新北市長侯友宜今年1月表示，他曾與輝達美國總部的代表視訊，提供經發局篩選土地，表達爭取誠意。知情官員透露，新北潛在地點包括公、私土地都在爭取，範圍遍及林口、新店、淡水3個行政區，共6個區塊，面積都超過3公頃。
據傳林口三井Outlet旁土地也一度被相中，但因為尖峰時間車流量大，上下班交通不便，最終可能出局。
不動產仲介和顧問服務公司瑞普萊坊董事長劉美華分析，2024年商用不動產市場交易達新台幣2764億元、年增46%，創近年新高；2025年在輝達來台設置企業總部效應帶動下，由AI等軟體業推升的辦公室需求將逐步增溫。
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