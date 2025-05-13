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漲價吸引外資助燃！DRAM股人氣超夯 這檔驚喜又漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

DRAM巨頭三星、SK海力士傳出大幅調升產品報價，外資12日大舉搶進DRAM雙雄卡位，加上台股13日多頭氣勢旺盛添火，記憶體族群人氣不墜、股價也全面揚升。

三星與SK海力士身為全球DRAM市場的兩大龍頭，市占率合計逼近七成，具定價主導權。隨著兩大廠強勢調漲價格，市場預期台灣DRAM廠南亞科（2408）、華邦電（2344）等也有望順勢跟進，提高報價，增添營運動能。

早盤華邦電、南亞科交投持續升溫，不到11:00成交量已雙雙突破11萬大張，分居台股人氣冠亞軍，華邦電盤中大漲逾6.5%、觸及季線，南亞科更震盪走高逾8%，飛過季線並站上40元關卡，搶先封閉4月初川普關稅缺口，激勵品安放量快攻漲停鎖死，廣穎（4973）、群聯（8299）、商丞（8277）、宇瞻（8271）、威剛（3260）等也整齊上揚。

台灣DRAM業者對市場前景普遍持樂觀看法。華邦電表示，近期已明顯感受到報價上揚的趨勢，並預期第2季在急單湧入的帶動下，DDR3與DDR4價格將持續走強，尤其DDR4漲幅更為顯著。

籌碼面上，華邦電獲三大法人合計買超28,6717張，包括外資買超25,215張、自營商買超3456張；南亞科12日獲三大法人聯手買超15,937張，包括外資買超13,474張、本土法人買超2463張；品安（8088）則獲外資連兩日回補計253張。

南亞科 華邦電

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