川普昔批「台灣偷走美國晶片生意」陸行之看完《造山者》震撼：請不要再胡扯

美國總統川普過去多次指控「台灣偷走美國晶片生意」，並認為肇因於過去幾任總統錯誤的決策，「當初課100%關稅半導體業就不會出走」。知名半導體分析師陸行之近日觀看完《造山者》紀錄片，在臉書有感而發表示，「請不要再胡扯台灣偷走美國的半導體技術」。

台灣半導體歷史紀錄片「造山者」近日接連在台北和新竹舉辦首映會，吸引不少產官學界人士前往觀看，知名半導體分析師陸行之說，他受旺矽葛長林董事長邀請看了蕭菊貞導演的《造山者》紀錄片，坦言台灣這段成為全球半導體巨擘的發展歷史，連他做為一個研究台灣及全球半導體產業近30年的分析師，都不完全知道。

陸行之舉了更多例子，包括，已經消失的南陽街40號小欣欣豆漿店的官員早餐會議；當時中華民國政府在轉向半導體產業的專家決策過程（在不收薪／不作官潘文淵博士寫計劃書，孫運璿拍板進行的只能成功不許失敗)。

還有胡定華博士，帶著一群對國家有使命有抱負的工程師，離開家鄉陸續遠赴美國RCA接受合法的技術轉移；1980年成立的聯電；1987年李國鼎力邀張忠謀成立的台積電；1994年成立的世界先進，造就了今天台灣半導體產業。

其中最令他感動到淚轉盈眶的，就是台積電成為矽盾及兵家必爭之地，看到幾段當時年輕人因中美斷交對國家的使命抱負及起心動念讓他印象深刻。

陸行之強烈推薦大家帶著小孩、年輕人去看看這段不能被改寫的歷史及上一代台灣人的使命。《造山者》紀錄片將於6月13日全台戲院正式上映，陸行之也說自己會找機會再去看，也希望蕭導能跟Netflix合作弄成國際版本，讓全球都知道。