聽新聞
0:00 / 0:00
川普昔批「台灣偷走美國晶片生意」陸行之看完《造山者》震撼：請不要再胡扯
美國總統川普過去多次指控「台灣偷走美國晶片生意」，並認為肇因於過去幾任總統錯誤的決策，「當初課100%關稅半導體業就不會出走」。知名半導體分析師陸行之近日觀看完《造山者》紀錄片，在臉書有感而發表示，「請不要再胡扯台灣偷走美國的半導體技術」。
台灣半導體歷史紀錄片「造山者」近日接連在台北和新竹舉辦首映會，吸引不少產官學界人士前往觀看，知名半導體分析師陸行之說，他受旺矽葛長林董事長邀請看了蕭菊貞導演的《造山者》紀錄片，坦言台灣這段成為全球半導體巨擘的發展歷史，連他做為一個研究台灣及全球半導體產業近30年的分析師，都不完全知道。
陸行之舉了更多例子，包括，已經消失的南陽街40號小欣欣豆漿店的官員早餐會議；當時中華民國政府在轉向半導體產業的專家決策過程（在不收薪／不作官潘文淵博士寫計劃書，孫運璿拍板進行的只能成功不許失敗)。
還有胡定華博士，帶著一群對國家有使命有抱負的工程師，離開家鄉陸續遠赴美國RCA接受合法的技術轉移；1980年成立的聯電；1987年李國鼎力邀張忠謀成立的台積電；1994年成立的世界先進，造就了今天台灣半導體產業。
其中最令他感動到淚轉盈眶的，就是台積電成為矽盾及兵家必爭之地，看到幾段當時年輕人因中美斷交對國家的使命抱負及起心動念讓他印象深刻。
陸行之強烈推薦大家帶著小孩、年輕人去看看這段不能被改寫的歷史及上一代台灣人的使命。《造山者》紀錄片將於6月13日全台戲院正式上映，陸行之也說自己會找機會再去看，也希望蕭導能跟Netflix合作弄成國際版本，讓全球都知道。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言