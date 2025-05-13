宸曜COMPUTEX強勢出擊 多款強固型邊緣AI平台登場

強固嵌入式系統領導品牌宸曜（6922）將於2025年5月20日至23日在南港展覽館參加台北國際電腦展。為呼應今年「AI 新紀元(AI Next)」的展覽主題，宸曜將展示其最先進的邊緣AI平台；這些平台設計易於整合，可將深度學習應用於工業自動化、機器人技術和自主系統。

本次展位的亮點之一是宸曜最新Intel Core Ultra 200系列處理器──強固型嵌入式電腦Nuvo-11000和Nuvo-11531。Nuvo-11000系列擁有高達24個核心、整合式NPU提供高達36 TOPS的AI運算能力，並支援DDR5-6400和PCIe Gen5，為邊緣部署帶來卓越的AI加速和能源效率，非常適合機器視覺、即時自動化和智慧控制等任務。

此外，宸曜還將展示其廣泛的強固型工業級NVIDIA GPU和Jetson邊緣AI平台。宸曜邊緣AI平台專為在各種嚴苛的工業環境條件下運行而設計，提供高效的即時本地數據處理，為AI視覺、影像分析、醫療成像和自主機器提供可靠的性能。

宸曜將於2025年台北國際電腦展的攤位上，展示加速邊緣AI機器人–用於板材研磨的3D點雲路徑規劃：此演示由Holon OS和以Intel Core Ultra 200系列的工業級嵌入式電腦Nuvo-11000作為運算平台，展示了基於AI的路徑規劃能力，可為機械手臂實現高速即時的運動生成。

此外，宸曜亦將展示用於航海安全與自主的AI輔助導航系統：該應用採用宸曜NRU-240S-AWP IP66防水能力、整合了搭載NVIDIA Jetson AGX Orin的邊緣AI電腦，展示了強大的AI視覺處理能力，可及時識別海上物體，用於安全警報、自主導航決策或僅用於海洋環境中的一般情境感知。