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三星S系列生力軍 Galaxy S25 Edge亮相 展現超薄工藝

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

三星電子13日亮相Galaxy S旗艦系列的最新生力軍--Galaxy S25 Edge，以纖薄的機身設計，展現智慧型手機新風貌。Galaxy S25 Edge的鈦金屬機身厚度僅5.8mm，並整合Galaxy AI與相機，期為整體行動產業注入創新活水。

三星電子DX（裝置體驗）事業群總裁暨代理負責人盧泰文表示，Galaxy S25 Edge不僅是一款輕薄的智慧型手機。成就此革命性智慧手機的精湛工藝，體現三星突破極限，為Galaxy用戶打造超乎想像體驗的承諾。Galaxy S25 Edge不僅機身僅5.8mm，重量僅163公克。2億畫素廣角鏡頭承襲Galaxy S系列的相機體驗，得益於超高解析度感光元件，使用者可透過更大的像素尺寸，在低光源環境拍出更清晰的照片，成像亮度大幅提升40%。

與Galaxy S25旗艦系列一樣，Galaxy S25 Edge搭載Snapdragon® 8 Elite For Galaxy行動平台，此晶片組由高通（Qualcomm ）客製設計，為Galaxy S25 Edge智慧終端AI處理提供後盾，確保全天候高速運作。並導入三星客製行動數位自然影像引擎（mDNIe），實現進階高效的AI影像處理。

三星表示，Galaxy S25 Edge深度整合Galaxy AI，希望帶給使用者感知情境的行動AI體驗。用戶可擁有個人化的多模態AI功能，並確保個人數據受到嚴密保護，如同Galaxy S25旗艦系列，Galaxy S25 Edge整合跨應用程式運作的AI助理，幫助用戶輕鬆打理大小事。Galaxy AI更進一步融入日常行程，如Now Brief和Now Bar與第三方應用程式整合。並借助Gemini Live最新的AI即時視覺對話功能，使用者能針對螢幕畫面或眼前所見的周遭事物，與Gemini Live展開即時對話互動。

AI Edge 三星電子

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