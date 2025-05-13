工研院開發首台國產小型電動曳引機 推動農業減碳新未來

以傳統柴油內燃機為動力，兼具水、旱田作業能力，俗稱火犁的農用曳引機，是臺灣現行最廣泛用於的農地整理的機械。成為在智慧淨零減碳政策與趨勢下的智電化科技農工重點改造目標。工研院在農業部支持下，與高雄區農業改良場攜手，跨領域開發出首款全國產小型電動曳引機，展現從零到有的創新技術，近日並已技轉國內農機具大廠谷林科技，未來有望加速國內關鍵電動農業機械自主生產，在掌握在地零件供應鏈與維修的優勢下，助力臺灣農業機械走向新未來。

工研院研發的國產電動曳引機，在整合國產馬達、電池、控制零組件供應鏈，搭配農機製造商與農試機關由概念設計、實機製造、性能測試到實場驗證歷時三年，整機於近期已完成技術移轉，展現了臺灣在農業機械領域的創新量能，由於掌握了電動曳引機周邊相關自有關鍵技術，未來將提供農事作業者更高效率、環保及優質平價的電動農機選擇。

兼任臺灣農機電動化產業策略聯盟理事長的工研院中分院副執行長李士畦表示，電動曳引機不是把傳統引擎換成電動馬達，或是將柴油換電池的簡單思維，是一個從底盤、動力、配重、控制與安全等思維都要重整的大工程。以電能作為動力源，協作過程除了大幅降低碳排放，以平均250分鐘、農地面積2分地的作業成本來計算，傳統柴油曳引機約需花費150元油資，電動曳引機僅需約19度電（kWh），花費不到百元，直接為工作者省下近35%操作費用。此外，國產電動曳引機續航力佳，單次充電即可進行超過4小時以上的翻土作業，並能應用現行充電系統進行3小時左右的快速充電。在具備低噪音、高機動性的優點下除了提供操作便捷性，也同時提供國產零組件維修的便利性。

李士畦表示，農業長期面臨高齡化、勞動力不足等問題，透過機械化的協作來解決缺工，已經是常態並被接受的思維。過去常使用的柴油引擎農機具，面對淨零浪潮與健康工作環境議題，電動化與無人化的發展將勢在必行。目前建議農機產業智慧化的進程是先電動再智慧，由於電動化所需三電系統零組件供應鏈與製造，正好是臺灣的強項，在同時掌握關鍵底盤、核心控制晶片、通訊與周邊零組件供應鏈的持續加入整合下，就有辦法與國際市場連結與競爭，擴大臺灣優質中小型智電型農機的產品輸出契機。

此外，工研院更進一步研發次世代電動曳引機雛形機，透過高值化系統整合，展現跨領域農業機械智電化的研發能量。工研院機械與機電系統研究所副所長彭文陽表示，本次雛形機採用分散式電動動力設計，有助於農業作業減碳與節能，未來逐步導入無人駕駛、複合能源等多重設計與功能後，將成為高效率智慧農工產業的示範，有助於我國農機智電化的快速轉型與產品化發展。