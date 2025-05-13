環球晶：先進矽晶圓多出自地震帶 美國廠成供應保障

半導體晶圓大廠環球晶（GlobalWafers）德州新廠落成倒數，總經理英格蘭今天在美國最大招商活動上表示，全球逾半先進矽晶圓來自位於地震帶的日本，2011年地震及海嘯一度癱瘓供應鏈，美國新廠將成供應矽晶圓的安全保障。

「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA InvestmentSummit）11日至14日於馬里蘭州舉辦，英格蘭（MarkEngland）上午在「新創與企業」論壇上談到12吋矽晶圓廠落腳美國的種種考量。

「這是為了解決先前在矽晶圓供應鏈中發現的問題」。英格蘭指出，目前美國境內先進製程矽晶圓為零，且全球超過一半的供應來自位於環太平洋火山帶（Ring of Fire）、地震頻繁的日本。2011年3月11日時，日本發生強震引發大海嘯後，一度癱瘓全球的矽晶圓供應。

矽晶圓是半導體生態系統中的關鍵元件，是所有晶片不可或缺的基板。目前前5大半導體晶圓製造公司占據全球12吋矽晶圓市場達80%以上，環球晶圓即是其中之一。

英格蘭說，環球晶圓原本有意在韓國投資，在晶片法上路後，環球晶美國子公司（GlobalWafersAmerica） 獲補助而改往德州發展，如今將成為美國與客戶的安全保障（security blanket），「對我們而言，這座工廠是我們的旗艦廠」。

土生土長的德州人英格蘭也不忘為老家「打廣告」，表示德州優勢在於土地、公共設施資源及人才。德州官員百分百支持設廠，州長艾波特（GregAbbott）更是關鍵推手，地方官員也主動接觸，他手機甚至設有快速撥號鍵，能馬上聯絡。

新廠地點謝爾曼市（Sherman）是成長中的製造業重鎮，人口近4.5萬。英格蘭說，當地不只親商，也擁有水、電、污水處理這3項對晶圓廠至關重要的資源。

他表示，新廠雖然是提供美國本土的備援，但也會有出口需求。謝爾曼市距離德州主要城市達拉斯很近，物流條件完善，對晶圓廠至關重要。

德州的風氣也是環球晶圓在德州投資發展的原因之一。美國半導體製造商德州儀器（Texas Instruments）出身的英格蘭說，半導體圈的友人大多都在德州儀器待過，而德州儀器最重視的就是「家人」，他的要務之一，就是記得新廠每一位人員的名字。

環球晶圓德州新廠將於15日落成啟用，將成為美國首座量產12吋先進製程矽晶圓的製造廠，並可望在今年下半年貢獻營收。

「選擇美國投資高峰會」是美國商務部主辦的年度重量級活動，目的在於吸引外商直接投資，促進國際企業與美國市場的聯繫，今年與會的台灣團規模再次居冠。