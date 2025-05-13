快訊

離奇車禍？中國附醫地下室爆死亡車禍 清潔婦遭撞死

賴執政周年／若在野定轟郭智輝下台 用人唯親黨內搖頭

賴總統任內首次日媒專訪 籲中國和台灣建立彼此尊重關係

環球晶：先進矽晶圓多出自地震帶 美國廠成供應保障

中央社／ 華盛頓12日專電

半導體晶圓大廠環球晶（GlobalWafers）德州新廠落成倒數，總經理英格蘭今天在美國最大招商活動上表示，全球逾半先進矽晶圓來自位於地震帶的日本，2011年地震及海嘯一度癱瘓供應鏈，美國新廠將成供應矽晶圓的安全保障。

「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA InvestmentSummit）11日至14日於馬里蘭州舉辦，英格蘭（MarkEngland）上午在「新創與企業」論壇上談到12吋矽晶圓廠落腳美國的種種考量。

「這是為了解決先前在矽晶圓供應鏈中發現的問題」。英格蘭指出，目前美國境內先進製程矽晶圓為零，且全球超過一半的供應來自位於環太平洋火山帶（Ring of Fire）、地震頻繁的日本。2011年3月11日時，日本發生強震引發大海嘯後，一度癱瘓全球的矽晶圓供應。

矽晶圓是半導體生態系統中的關鍵元件，是所有晶片不可或缺的基板。目前前5大半導體晶圓製造公司占據全球12吋矽晶圓市場達80%以上，環球晶圓即是其中之一。

英格蘭說，環球晶圓原本有意在韓國投資，在晶片法上路後，環球晶美國子公司（GlobalWafersAmerica） 獲補助而改往德州發展，如今將成為美國與客戶的安全保障（security blanket），「對我們而言，這座工廠是我們的旗艦廠」。

土生土長的德州人英格蘭也不忘為老家「打廣告」，表示德州優勢在於土地、公共設施資源及人才。德州官員百分百支持設廠，州長艾波特（GregAbbott）更是關鍵推手，地方官員也主動接觸，他手機甚至設有快速撥號鍵，能馬上聯絡。

新廠地點謝爾曼市（Sherman）是成長中的製造業重鎮，人口近4.5萬。英格蘭說，當地不只親商，也擁有水、電、污水處理這3項對晶圓廠至關重要的資源。

他表示，新廠雖然是提供美國本土的備援，但也會有出口需求。謝爾曼市距離德州主要城市達拉斯很近，物流條件完善，對晶圓廠至關重要。

德州的風氣也是環球晶圓在德州投資發展的原因之一。美國半導體製造商德州儀器（Texas Instruments）出身的英格蘭說，半導體圈的友人大多都在德州儀器待過，而德州儀器最重視的就是「家人」，他的要務之一，就是記得新廠每一位人員的名字。

環球晶圓德州新廠將於15日落成啟用，將成為美國首座量產12吋先進製程矽晶圓的製造廠，並可望在今年下半年貢獻營收。

「選擇美國投資高峰會」是美國商務部主辦的年度重量級活動，目的在於吸引外商直接投資，促進國際企業與美國市場的聯繫，今年與會的台灣團規模再次居冠。

環球晶 矽晶圓 美國商務部

延伸閱讀

美成長股長期買點到 平衡型基金降短線波動

不只台積硬被加碼投資 川普也幫庫克抬價：蘋果會在美國蓋很多工廠

美中達成關稅協議 學者：美中有共識 對台是好事

美中關稅戰停火大幅調降稅率 川普：本周與習近平通話

相關新聞

美中大降報復性關稅 電子代工廠這下鬆口大氣

美中兩國昨（12）日宣布大幅降低雙方的報復性關稅，為期90天，美國對大陸的關稅由145%大幅下調至30%。大陸為全球電子...

鴻海攻電動車 傳買夏普工廠 市場推測強化日本製造業務、擴大版圖

日本經濟新聞報導，日本夏普（Sharp）負責生產液晶面板、位於三重縣的龜山工廠，將把其中的第二工廠出售給鴻海。鴻海昨（1...

廣達董娘砸14億買自家股 市場人士：必有大事

公開資訊觀測站最新資料顯示，廣達董事長林百里夫人何莎4月大買廣達股票6,629張，持股大增近六成，以廣達4月股價均價22...

工研院開發首台國產小型電動曳引機 推動農業減碳新未來

以傳統柴油內燃機為動力，兼具水、旱田作業能力，俗稱火犁的農用曳引機，是臺灣現行最廣泛用於的農地整理的機械。成為在智慧淨零...

黃仁勳專機閃電離台！降落松機1小時後飛香港 疑為接AI教父來台會家人

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日將為參加台北國際電腦展親自來台，而他的妻子洛麗·米爾斯（Lori Mills）則在1...

電電公會理事長 劉揚偉呼聲高

電電公會將在5月15日舉行第27屆第一次會員代表大會，並改選理監事，然後推舉新任理事長，外界推測，現任電電公會監事會召集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。