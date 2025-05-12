采威第1季每股賺0.5元 授權收入入袋 營收獲利創歷史新高

雲端整合一站式服務商采威國際（6868）12日宣布，2025年第1季合併營收達新台幣1.66億元、年增31.34％，營業利益0.16億元、年增50.25％，歸屬母公司稅後純益0.12億元，年增51.65％，稅後每股純益0.5元、年增 28.21％，團隊表示，首季高毛利業務占比持續提升，同時營運效率也有所改善，因此帶動整體獲利能力顯著提升。而單季營收、獲利表現，也締造興櫃以來最高的亮眼成績。

采威國際目前首季三大業務領域占整體營收比重分別為：智慧方案48％、雲端服務36％、系統整合16％。團隊表示、第1季營運表現維持穩健增長的態勢，主因受惠於產品授權與產品組合優化策略持續發酵。包括去年度新加坡IP授權的「IScloud Security360 Platform」，以及自主開發之「isNet0 智能化減碳預測整合平台」完成對代理商之授權合作。同時，公司近年持續推動接單結構優化，聚焦高附加價值之智慧方案與雲端服務雙主軸，已逐步顯現成果。

在授權模式帶動營收增長與產品組合優化的雙重助力下，加上公司持續落實成本控管與營運效率提升策略，2025 年第1季毛利率達32％、營業淨利率11％、稅後淨利率8％，順利達成「三率三升」，展現優化策略初步成果。采威國際今日同步公告4月營收達4,096萬元，較上月減少34.96％，主因為部分客戶受美國關稅政策影響，資本支出轉趨保守，進而延後下單時程，然而受惠於數位轉型、淨零減碳的趨勢持續推動，帶動公司旗下IScloud360平台會員數較去年同期大幅成長70％。

此外，團隊旗下智慧方案事業群穩定擴大接案規模，推動營運動能穩健成長。累計2025年前4月合併營收達2.07億元，較去年同期增長15.88%。事實上，采威國際深耕數位轉型業界25年，旗下三大事業板塊之一「雲端服務」提供百行百業中小微企業一站式訂閱服務，以自行開發之「AI專家診斷與雲端智慧應用整合平台（IScloud360）」作為訂閱平台，而根據後台資料，目前研發設計相關之軟體訂閱戶總數達最高，其次就是數位辦公、流程人資類型軟體。

IScloud360平台提供多面向類型軟體服務，分別針對不同面向補強公司實力，有「AutoCAD」強化有設計需求之產業提高協作效率，「M365」數位辦公軟體滿足跨產業一站式辦公處理需求，「震旦雲人資軟體」有效協助不同產業更即時、更有效率管理員工，加速作業流程，強化公司的運作效率，也大大降低公司營運成本，目前已獲得包括製造業、零售業、餐飲業等產業客戶的高度認可，平均年度續訂率高達80％。

另外，采威開發之「isnet0 智能化減碳預測整合平台」，亦獲得相當好評。「isNet0智能化減碳預測整合平台」主要針對製造業者設計，透過AI數據理解建構模型，可替企業提供製程參數、良率與能源效率的優化建議、給予能耗與碳排預測分析並一鍵式產出報告，今年第1季更授權國內代理商，除自行銷售之外，更新增建立經銷代理通路，創下里程碑。

采威國際進一步分析，「isNet0智能化減碳預測整合平台」的推廣成功，主因為近年來金管會與環境部積極推動永續發展與碳費相關措施，擴大中小企業對數位碳管理的需求，加上采威對於至今已累積25年中小企業客戶服務經驗，深知企業數位化痛點，能精準符合客戶需求並提供完善軟體售後服務，一步步陪伴輔導企業轉型上軌，才能締造如此佳績。未來，采威也將持續優化平台功能，並持續擴增打通通路，使平台在成為客戶企業淨零碳排好夥伴的同時，也使采威營運更上一層樓。